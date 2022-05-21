Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями

Западные СМИ трубят о скорой победе Украины в военном конфликте с Россией, цитируя на веру всё, что транслируется Киевом. Но этот заказ уже себя изжил и скоро будет смена декораций.

Запад хочет мира с РФ: Украине придётся отдать территории

Звонок для Киева прозвенел в редакционной статье в The New York Times, где прямо сказано, что победа военном конфликте с Россией и возврат Украине потерянных за восемь лет территорий — нереалистичны.

Издание призывает Джо Байдена дать понять Владимиру Зеленскому, что безоговорочная поддержка Украины со стороны США и НАТО в противостоянии с Россией не будет бесконечной. В противном случае, она может привести к разрастанию конфликта и поставит под угрозу мир и безопасность во всей Европе.

"Украинским лидерам придётся принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс", — говорится в статье.

Сам президент Украины утверждал, что президент Франции Эмманюэль Макрон, и не только он, призывали его передать часть украинской территории России, чтобы позволить Владимиру Путину "сохранить лицо".

Сигналы множатся. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предложил, чтобы Европа убедила украинские власти принять требования России для скорейшего урегулирования конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о необходимости прекращения Россией боевых действий для дипломатического решения конфликта, написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на своей странице в Twitter.

Зеленский: Крым и Донбасс не войдут в мирный договор с РФ

И даже сам Зеленский готов говорить о дипломатическом решении, пишет "Страна".

"Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть всё, а РФ хочет всё не отдать, то есть ничего не отдать", — сказал Зеленский в интервью украинским журналистам.

По его словам, он будет считать победой, если Украине удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля. То есть, без Крыма и части Донбасса. Зеленский добавил, что после выхода на линию 24 февраля должен наступить второй этап — путём переговоров вернуть оставшуюся территорию.

Ян Ракита в польском издание Dzennik пишет, что в Европе и мире сформировалась "коалиция мира", которая говорит: остановите войну, покончите с жестокостью, установите мир. Это, по мнению автора, ООН, Ватикан, Берлин, Париж, Рим, Будапешт.

"Русские продвигаются вглубь украинского государства с некоторым трудом, но шаг за шагом. Чем дальше они зайдут, тем больше будут держать Украину в узде", — беспокоится Ракита.

Почему Запад захотел мириться с Россией

Действительно, как видно из военных сводок, оборона ВСУ на Донбассе трещит по швам, а вокруг Лимана, Северодонецка и Лисичанска, Золотого образуются котлы. К тому же украинская сторона продемонстрировала неспособность успешно проводить наступательные операции в Запорожье и возле Изюма. С другой стороны, успехи ВСУ на северо-востоке Харьковской уже стали прошлым, армия РФ берёт обратно под контроль оставленные населённые пункты.

Тактика ВС РФ изменилась: с блицкрига на измор с целью перемалывания соединений ВСУ, моральный дух которых чрезвычайно низок. Как только оставшиеся боеспособные подразделения ВСУ будут разгромлены в Харьковской области и Донбассе, Украина, действительно, может капитулировать — уже очевидно, что не помогут неопытные резервисты и даже западное высокотехнологичное оружие, которое просто не дойдёт до них.

Стало ясно, что Россия твёрдо намерена остаться на освобождённых от нацистов территорий и идти дальше.

По этой причине Зеленскому следует начинать переговоры уже сейчас, иначе цена и плата жизнями и территориями будут расти с каждым днём, и, как пишет Dzennik, "Украина будет незаметно исчезать — шаг за шагом".

Даже "друзья Украины" толкают Украину к "лучшему решению"

В польской статье так же указывается, что вторая коалиция, которая сложилась в Европе и мире — это партия "друзей Украины", состоящая из Америки, Англии, Польши и стран Балтии.

"Эта коалиция, конечно, не призывает к продолжению войны, но отвергает тактику давления на Украину, что бы она был более покорной России. Мы поддержим перемирие только в том случае, если власти в Киеве признают его лучшим решением для своей страны", указывает Ян Ракита.

Получается, что победы Украине в западных СМИ ещё желают, но уже совсем другое реально видится политикам — удержать бы Украине то, что осталось.

Нужен ли России "Минск-3"?

Остаётся ответить на вопрос, а нужен ли России новый "Минск"? В России тоже есть партия, которая жаждет остановить СВО, надеясь, что всё вернется на круги своя.

Не вернётся, нацисты на Украине будут на деньги Запада собираться с силами, готовиться к новой схватке, вести террористическую войну, поэтому Москве нельзя идти на соглашения с нацистским Киевом, к которым уже готов Запад. Надо, чтобы сегодняшняя Украина исчезла.

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