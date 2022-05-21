EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями

Мир » Бывший СССР » Украина

Западные СМИ трубят о скорой победе Украины в военном конфликте с Россией, цитируя на веру всё, что транслируется Киевом. Но этот заказ уже себя изжил и скоро будет смена декораций.

Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями

Запад хочет мира с РФ: Украине придётся отдать территории

Звонок для Киева прозвенел в редакционной статье в The New York Times, где прямо сказано, что победа военном конфликте с Россией и возврат Украине потерянных за восемь лет территорий — нереалистичны.

Издание призывает Джо Байдена дать понять Владимиру Зеленскому, что безоговорочная поддержка Украины со стороны США и НАТО в противостоянии с Россией не будет бесконечной. В противном случае, она может привести к разрастанию конфликта и поставит под угрозу мир и безопасность во всей Европе.

"Украинским лидерам придётся принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс", — говорится в статье.

Сам президент Украины утверждал, что президент Франции Эмманюэль Макрон, и не только он, призывали его передать часть украинской территории России, чтобы позволить Владимиру Путину "сохранить лицо".

Сигналы множатся. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предложил, чтобы Европа убедила украинские власти принять требования России для скорейшего урегулирования конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о необходимости прекращения Россией боевых действий для дипломатического решения конфликта, написал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на своей странице в Twitter.

Зеленский: Крым и Донбасс не войдут в мирный договор с РФ

И даже сам Зеленский готов говорить о дипломатическом решении, пишет "Страна".

"Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть всё, а РФ хочет всё не отдать, то есть ничего не отдать", — сказал Зеленский в интервью украинским журналистам.

По его словам, он будет считать победой, если Украине удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля. То есть, без Крыма и части Донбасса. Зеленский добавил, что после выхода на линию 24 февраля должен наступить второй этап — путём переговоров вернуть оставшуюся территорию.

Ян Ракита в польском издание Dzennik пишет, что в Европе и мире сформировалась "коалиция мира", которая говорит: остановите войну, покончите с жестокостью, установите мир. Это, по мнению автора, ООН, Ватикан, Берлин, Париж, Рим, Будапешт.

"Русские продвигаются вглубь украинского государства с некоторым трудом, но шаг за шагом. Чем дальше они зайдут, тем больше будут держать Украину в узде", — беспокоится Ракита.

Почему Запад захотел мириться с Россией

Действительно, как видно из военных сводок, оборона ВСУ на Донбассе трещит по швам, а вокруг Лимана, Северодонецка и Лисичанска, Золотого образуются котлы. К тому же украинская сторона продемонстрировала неспособность успешно проводить наступательные операции в Запорожье и возле Изюма. С другой стороны, успехи ВСУ на северо-востоке Харьковской уже стали прошлым, армия РФ берёт обратно под контроль оставленные населённые пункты.

Тактика ВС РФ изменилась: с блицкрига на измор с целью перемалывания соединений ВСУ, моральный дух которых чрезвычайно низок. Как только оставшиеся боеспособные подразделения ВСУ будут разгромлены в Харьковской области и Донбассе, Украина, действительно, может капитулировать — уже очевидно, что не помогут неопытные резервисты и даже западное высокотехнологичное оружие, которое просто не дойдёт до них.

Стало ясно, что Россия твёрдо намерена остаться на освобождённых от нацистов территорий и идти дальше.

По этой причине Зеленскому следует начинать переговоры уже сейчас, иначе цена и плата жизнями и территориями будут расти с каждым днём, и, как пишет Dzennik, "Украина будет незаметно исчезать — шаг за шагом".

Даже "друзья Украины" толкают Украину к "лучшему решению"

В польской статье так же указывается, что вторая коалиция, которая сложилась в Европе и мире — это партия "друзей Украины", состоящая из Америки, Англии, Польши и стран Балтии.

"Эта коалиция, конечно, не призывает к продолжению войны, но отвергает тактику давления на Украину, что бы она был более покорной России. Мы поддержим перемирие только в том случае, если власти в Киеве признают его лучшим решением для своей страны", указывает Ян Ракита.

Получается, что победы Украине в западных СМИ ещё желают, но уже совсем другое реально видится политикам — удержать бы Украине то, что осталось.

Нужен ли России "Минск-3"?

Остаётся ответить на вопрос, а нужен ли России новый "Минск"? В России тоже есть партия, которая жаждет остановить СВО, надеясь, что всё вернется на круги своя.

Не вернётся, нацисты на Украине будут на деньги Запада собираться с силами, готовиться к новой схватке, вести террористическую войну, поэтому Москве нельзя идти на соглашения с нацистским Киевом, к которым уже готов Запад. Надо, чтобы сегодняшняя Украина исчезла.

Читайте по теме: Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим

Байден служит Украине, семье и террористам, но не США

Вокруг сдачи в плен боевиков "Азова"* есть секреты. Чем объяснить?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Платошкин назвал главную ошибку России на Украине
Куратор: Любовь Степушова
Темы олаф шольц владимир зеленский
Sberbank
Новости
В Херсонской области военные ВС РФ ликвидировали агента СБУ
Слуцкий объяснил свои слова про обмен Медведчука на "Азов"*
Врач из Ростова: прививать от оспы обезьян будут рождённых после 1980 года
Депутат Бутина о закрывшихся в РФ СМИ: "Расписались, что являются фейкомётами"
Взрыв газа произошёл в аптеке роддома в Казахстане, погиб новорождённый
Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров
Слуцкий заявил о возможном обмене боевиков "Азова"* на Медведчука
Леонид Слуцкий: ВС РФ могут отразить любую атаку НАТО
При попытке бегства на севере ДНР боевики ВСУ подорвались на собственных минах
Белорусские неонацисты формируют полк на Украине
Популярное
Силовые структуры
Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.

Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Профессор из США: офицеры НАТО в "Азовстали" могли быть убиты и изувечены "Азовом"*
Мир. Новости мира
Профессор из США: офицеры НАТО в "Азовстали" могли быть убиты и изувечены "Азовом"*
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
Силовые структуры
Куксенкова: Командир "Азова"* Прокопенко "Редис" вышел с "Азовстали" и сдался
Любовь Степушова Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер
Силовые структуры
Леонков сообщил об уничтожении ВС РФ завезённого на Украину оружия НАТО
Мир. Новости мира
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ
Силовые структуры
Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА "Альтиус" в войска РФ
Последние материалы
Слуцкий объяснил свои слова про обмен Медведчука на "Азов"*
Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями
Врач из Ростова: прививать от оспы обезьян будут рождённых после 1980 года
Депутат Бутина о закрывшихся в РФ СМИ: "Расписались, что являются фейкомётами"
Взрыв газа произошёл в аптеке роддома в Казахстане, погиб новорождённый
Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров
Слуцкий заявил о возможном обмене боевиков "Азова"* на Медведчука
Леонид Слуцкий: ВС РФ могут отразить любую атаку НАТО
При попытке бегства на севере ДНР боевики ВСУ подорвались на собственных минах
Белорусские неонацисты формируют полк на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников