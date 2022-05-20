Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим

С киевский режимом, который будет "зачищать" от всего русского Украину, можно общаться только в его логике.

В Киеве предложили физически уничтожить руководство ЛДНР

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, то самый, который возглавлял переговоры с Россией под руководством Владимира Мединского заявил, что надо "максимально жестко" для российских военных и для "коллаборантов" "освободить Херсонскую область".

"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские" и чтобы уголовные элементы, называющие себя властями, — чтобы их не было физически", — добавил Подоляк.

Речь идёт о руководстве признанных Россией Луганской и Донецких народных республик .

Нацистская идеология приведёт к уничтожению русских на Украине

Как сказала Pravda. Ru председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, идеология нынешней Украины — это идеология нацизма, идеология русофобии — ненависти ко всему русскому.

Общественный деятель полагает, что в стране, в которой более половины населения говорит по-русски и считает себя русскими, эти высказывания воспринимаются как угроза самому существованию.

"У меня очень много друзей, которые сегодня живут на Украине, и они с ужасом говорят, что если Россия нас оставит, нас просто всех уничтожат, русских здесь не будет", — сказала Лариса Шеслер.

По её словам, теперь даже если человек скажет, что он русский, а не украинец, то его жизнь будет под угрозой.

"Михаил Подоляк — это же не какой-то клоун, какой-то неофициальный экстремистский такой фрик. Это совершенно официальное лицо. Это чиновник государственный. И именно его словами выражается вся сегодняшняя политика Украины", — отметила общественный деятель.

Возразить можно только с оружием в руках

Как пишет Telegram-канал "Харьков наш", слова Подоляка — это не новость, события после 2014 года только ускорили истребление всего русского.

От всего русского начали избавляться при Ющенко, "а теперь они получили повод, и можно активно менять названия, сносить памятники и писать о том, что весь Харьков дружно и навсегда ненавидит русских", пишет автор поста.

Он также как и Лариса Шеслер считает, что никто из обычных людей не осмелится возразить, потому что сегодня "могут и из миномета в подъезд шмальнуть".

"Возражать сегодня можно только с оружием, а оружие сегодня только у тех, кто сносит памятники (только что в Харькове снесли памятник князю Александру Невскому — Ред.). Очевидно, что в случае победы украинской стороны Харьков будут "зачищать" не только от проспектов и памятников, но и от тех, кому всё это не по душе", — полагает харьковский блогер.

Кто продавил Путина на переговоры с Подоляком?

Добавим, что не новость и то, что советник Зеленского имеет такие установки, поэтому очень странно, что Москва согласилась на мирные переговоры с нацистским режимом при объявленной денацификации как цели СВО. Какие силы на этом настаивали и "продавили" президента, надо разбираться.

С нацистами, нужно вести себя по принципу "око за око и зуб за зуб", поэтому логично будет так же от них физически избавиться.

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