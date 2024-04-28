Камила Валиева приняла участие в съёмках известного телепроекта, куда принесла пиджак со встречи с Путиным

Фигуристка Камила Валиева присоединилась к съёмкам телепрограммы "Новая битва экстрасенсов" на канале ТНТ.
В рамках шоу спортсменка предоставила свой пиджак, который она носила на встрече с президентом России Владимиром Путиным после Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.
Камила поделилась, что этот пиджак имеет для неё особое значение. В день своего рождения она получила награду и поздравления от президента страны, и это стало для неё самым запоминающимся днём в жизни.
"С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована, это был лучший день в моей жизни", — сказала Валиева в ходе программы.
9 января Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил провести дисквалификацию Камилы Валиевой на четыре года из-за использования допинга. После этого фигуристка активно участвует в различных проектах, не связанных со спортом, таких как съёмки в телепередачах, музыкальные записи и выступления на форумах.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".