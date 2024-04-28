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Камила Валиева приняла участие в съёмках известного телепроекта, куда принесла пиджак со встречи с Путиным

Камила Валиева стала участницей съёмок программы "Битва экстрасенсов"

1:15
Спорт

Фигуристка Камила Валиева присоединилась к съёмкам телепрограммы "Новая битва экстрасенсов" на канале ТНТ.

Камила Валиева стала участницей съёмок программы "Битва экстрасенсов"
Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В рамках шоу спортсменка предоставила свой пиджак, который она носила на встрече с президентом России Владимиром Путиным после Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Камила поделилась, что этот пиджак имеет для неё особое значение. В день своего рождения она получила награду и поздравления от президента страны, и это стало для неё самым запоминающимся днём в жизни.

"С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована, это был лучший день в моей жизни", — сказала Валиева в ходе программы.

9 января Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил провести дисквалификацию Камилы Валиевой на четыре года из-за использования допинга. После этого фигуристка активно участвует в различных проектах, не связанных со спортом, таких как съёмки в телепередачах, музыкальные записи и выступления на форумах.

Камила Валиева – о допинг-вопросе, борьбе со стрессом, детских мечтах и карьерных планах
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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