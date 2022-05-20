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Автор Екатерина Широкова

Подоляк: в Донбассе должны забыть слово "русские"

Мир

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк решил искоренить понятие "русские" в Донбассе и Харьковской области. По его словам, людям лучше "забыть это слово".

"Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские", — заявил Подоляк.

Как подчеркнул советник, кроме того, в народных республиках не должно быть власти "физически". Что конкретно имел в виду Подоляк в контексте ЛНР и ДНР, он не уточнил.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина донбасс михаил подоляк
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