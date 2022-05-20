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Автор Светлана Нерадовская

Берлускони: Европе нужно убедить Киев согласиться с требованиями России

Мир

По мнению бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, мир на Украине наступит, если Европа поможет убедить Киев согласиться с требованиями, выдвинутыми на переговорах с Россией.

Берлускони: Европе нужно убедить Киев согласиться с требованиями России

"Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина", — сказал Берлускони в Неаполе.

Также экс-премьер считает Италию соучастницей украинского конфликта, потому что она продолжает поставлять Киеву оружие. Берлускони уверен, что гордиться тут нечем.

"Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать", — добавил глава партии "Вперёд, Италия".

До этого Берлускони уже говорил о необходимости прекращения отправки вооружений на Украину. Его поддерживают лидеры ряда других итальянских партий, например, "Движение 5 звёзд" и "Лига", глава которой, Маттео Сальвини, считает, что "посредством отправки оружия едва ли можно подготовить почву для диалога".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия италия украина сильвио берлускони
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