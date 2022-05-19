Байден служит Украине, семье и террористам, но не США

Джозеф Байден не служит американскому народу. В лучшем случае он гарант существования своей семьи и клана, а в худшем — террористов по всему свету.

Байден служит Украине

Сенатор Рэнд Пол выступил против быстрого принятия законопроекта о дополнительной помощи Украине в $40 млрд по причине того, что он присягал американскому народу, а не украинскому.

"Я присягал Конституции США, а не какой-либо другой нации. Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США. В марте инфляция достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли на 49%, цены на электричество — на 32%", — сказал на слушаниях сенатор-республиканец от Кентукки.

Закономерен вопрос — а кому (или чему) присягал президент США Джо Байден, если он упорно пытается "спасти" Украину в ущерб экономическому положению своей страны. Обсуждаемый транш — уже второй в этом году от администрации. Первый в марте составил $13,6 млрд, и уже все деньги потрачены.

При этом, согласно опросу NPR/Ipsos, 40% американцев (60% республиканцев) считают "инфляцию или рост расходов" главной проблемой страны. На втором месте в ряду проблем — политический экстремизм (27%), затем идут преступность (26%) и изменение климата (23%).

94% респондентов отметили, что стоимость продуктов питания, газа и жилья выросла за последний год. Почти половина опрошенных заявили, что они перестали ездить на дальние расстояния или внесли другие изменения в жизнь из-за роста затрат.

То есть Украиной американцы совсем не обеспокоены.

Получается, что Байден присягнул американскому народу, но на самом деле он служит украинским олигархам — даже не украинской нации.

Байден служит семье и клану

В США расследуется дело об отмывании украинских денег сыном Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, получая до $50 тысяч в месяц с 2014-го по 2019 год.

Выяснилось, что за последние годы американские банки признали подозрительными минимум 150 переводов на счета Хантера Байдена и его дяди Джеймса Байдена. Последний в 70-е годы получал банковские ссуды в сотни тысяч долларов, после того как его брат, нынешний президент, получил в сенате кресло в комитете по банковскому делу.

Партнёр Хантера по бизнесу, некто Эрик Шверин, при президенте Бараке Обаме был частым гостем в Белом доме, где активно контактировал с советницей Байдена Эван Райан, которая теперь является супругой госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен до нынешнего поста руководил Центром дипломатии имени Байдена при Университете Пенсильвании. Этот центр в 2016 году, после его назначения, начал получать анонимные пожертвования на десятки миллионов долларов из-за границы, а рекомендации на поступление в университет иностранцам писал сам Джо Байден.

Хантеру полагалось отчислять 10% от всего дохода, причём он жаловался, что отец периодически заставлял его отдавать половину от этих денег на нужды всей большой семьи Байденов.

Хантеру не просто так платили на Украине, а за доступ олигархов к большим людям в администрации Обамы, которые "вели" переворот в 2014 году, и эти связи, с большой долей вероятности, сохранились.

Байден служит террористам

В США, кроме Ренда Пола, как оказалось, есть ещё один настоящий гражданин — представитель четвёртой ветви власти журналист Томас Л. Фридман. Он сокрушается, что Байден, поставляя оружие Украине, не думает, что ставит США на грань войны, чего так опасаются американцы.

"Я гражданин США и хочу, чтобы мы были осторожны", — пишет Фридман в The New York Times.

Почему же гражданину США Джо Байдену эти опасения неведомы?

Возвращаясь к опросу NPR/Ipsos, отметим, что 62% опрошенных американцев не готовы оказывать всю помощь, которую просит Украина, чтобы избежать военного конфликта между Россией и США.

А между тем всё к этому идёт, пишет Фридман.

Другой интересный вопрос — куда идёт оружие, поставляемое Украине. Согласно CNN, украинцы продают его на чёрном рынке. Указывается, что "неутомимые бойцы "Хамас" (признанные в США террористами. — Прим. ред.) и прочие арабские группировки, борющиеся с Израилем и США, с радостью приобретают украинскую "гуманитарную помощь".

Аналогичную картину можно наблюдать и с поставками медикаментов.

Кстати, благотворительный фонд по борьбе с раком, который организовал Джо Байден в 2017 году, после его отставки с поста вице-президента, за два года собрал пожертвований около $5 млн, но на медицинские цели не было потрачено ни цента. Всё ушло на зарплаты и премии.

Байден привёл экономику США к коллапсу

Что касается главной проблемы американцев — инфляции, то администрация Байдена лжёт своему народу, говоря, что "Путин виноват".

Тот же опрос NPR/Ipsos говорит, что её первопричиной демократы называют последствия пандемии коронавируса (имеется в виду политика "вертолётных денег"). А двое из трёх республиканцев прямо говорят, что наибольшую ответственность за рост цен на продукты питания и газ несёт Байден.

Действительно, мировые центральные банки, входящие в пул доверенных структур ФРС (ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, Швейцарский НБ, ЦБ Австралии, ЦБ Канады, ЦБ Швеции, Дании и Новой Зеландии), за два года напечатали почти $12 трлн новой ликвидности — столько, сколько за 11,5 лет "новой нормальности".

С поддерживающей фискальной политикой эти деньги выплеснулись в реальную экономику, создав критический объём ничем не обеспеченной денежной массы. Это привело к разгону спроса при дефиците предложения. Это, в свою очередь, усугублялось логистическим кризисом, причём он усилился после санкций против РФ.

Эти безумные деньги также влились в фондовый спекулятивный рынок, который сейчас схлопывается.

США по милости Байдена и его команды в ближайшее время будет очень больно, речь будет идти о существовании ФРС и основных международных финансовых институтов. Вот тогда Украина как предмет забот и вовсе перестанет существовать для США, как и Байден.

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