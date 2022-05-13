В США приходят к выводу о том, что собственные граждане важнее Украины

Экономика США на грани выживания, поэтому вполне логичным выглядит приостановление сенатором Рэндом Полом законопроекта о помощи Украине. Его мысль о том, что надо думать о собственных гражданах, а не об Украине, может стать мейнстримом в США.

Украину надо контролировать в расходах денег американских налогоплательщиков

Законопроект о помощи Украине был заблокирован в четверг, 12 мая, в сенате США сенатором от штата Кентукки республиканцем Рэндом Полом.

Его беспокоит механизм контроля на огромными выделенными средствами — $40 млрд.

"Это безответственно — выбрасывать лопатой 40 миллиардов и не знать, куда они пойдут", — сказал сенатор на обсуждении в сенате. "Это второй транш для Украины за два месяца (в марте конгресс утвердил финансирование в размере $13,6 млрд. — Прим. ред.). И этот транш в три раза больше, чем первый. Конгресс просто хочет продолжать тратить и тратить", — добавил Пол.

Сенатор требует, чтобы "генеральный инспектор" контролировал расходы по Украине. Предполагается, что эти полномочия возьмёт на себя генеральный инспектор по Афганистану. Причём Пол настаивает, чтобы был изменён сам законопроект, поправка его не устраивает.

Если в текст удастся внести какие-то изменения, документ нужно будет вернуть в палату представителей для нового одобрения. Если же нет, то после процедуры фелибастера голосование вновь состоится в середине следующей недели.

Палата представителей приняла законопроект о расходах на Украину 368 голосами, против 57 — только республиканцы. Из почти $40 млрд предусмотрено направить:

$6 млрд — на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности;

$8,7 млрд — на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины;

$5 млрд — на продовольственную помощь Украине и другим странам мира;

$900 млн предназначены для поддержки украинских беженцев;

$3,9 млрд будет выделено на усиление американских войск в Европе.

США загнали себя в кризис печатанием денег и санкциями против РФ

Кроме отсутствия контроля над расходованием средств, есть ещё одна причина демарша Пола. Сенатор полагает, что Украину нельзя спасти, "не обрекая экономику США на крах", и сослался на высокие цены на газ, продукты питания и инфляцию.

Заметим, что инфляция в США (8,3% в апреле) является почти 40-летним максимумом, и растёт она из-за выброшенных на рынок напечатанных вертолётных денег (политика количественного смягчения ФРС) для поддержания экономики в период COVID-19. Это было примерно $5 трлн, причём эти деньги не обеспечены товарами.

Затем проблему инфляции усугубили рост цен на энергоносители и нарушение логистических цепочек, вызванные санкционной политикой Запада против РФ, а по сути — против всего мира. Поэтому в США наступила эра дефицита.

Так, Дональд Трамп-младший, считает, что в то время, как на Украину льётся "денежный дождь", "американцы страдают и мы наблюдаем дефицит детского питания".

"Отличная работа, ребята. Из этого (помощи Украине) лишь $7 млрд уйдёт на саму Украину… Остальное — на откат продажным политикам", — написал сын экс-президента США в соцсети.

Заметим, что в США сухое молоко является неотъемлемой частью рациона 75% детей старше шести месяцев. Это означает, что дефицит на детские смеси вполне может отрицательно сказаться на будущем развитии американских детей.

Поэтому призыв республиканцев к Джозефу Байдену сократить финансовую поддержку Украины и использовать эти средства для помощи американским матерям вполне логичен и справедлив.

Позиция Пола может стать мейнстримом в США

В комментарии для Pravda.Ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий отметил, что Рэнд Пол никогда не был в мейнстриме, потому что "никогда не ложился под воинствующий либеральный дискурс".

По словам эксперта, то, что он говорил о страданиях американских налогоплательщиков, — "это не есть good", но это "на самом деле может сейчас стать мейнстримом".

"Об этом уже очень многие в США начинают говорить. И дело здесь, конечно, не в $40 млрд. Напечатают ещё. А вообще в вовлечённости Соединённых Штатов в глобальные вопросы по всему миру и очень далеко от своего дома в то время, когда в самих Соединённых Штатах каждый день падает уровень жизни", — отметил Дмитрий Дробницкий.

Он считает, что, скорее всего, позиция Пола станет одним из лейтмотивов республиканцев на предстоящих выборах в конгресс в ноябре.

Украина теряет деньги Запада и способность к выживанию

С украинской стороны оценку действиям сенатора Пола дал Telegram-канал "Легитимный".

Украинский кризис "начинает утомлять западный истеблишмент", и такое публичное заявление может стать катализатором целой волны подобных тезисов, считают авторы кагала.

"Затухание активных военных действий опасно для Украины тем, что "критического контента" нет, явных побед нет, трагедий нет, а хаос, крах, кризис — есть. При этом Запад будет делать вид, что всё хорошо, надо договариваться, как было по Минским соглашениям. Если перестанут давать нам денег, наша экономика не выгребет", — подчеркнули украинцы.

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