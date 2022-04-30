Россия ударила по космическим проектам США на Марсе и Луне

Россия выходит из проекта МКС. США технически не готовы удерживать станцию на орбите ещё почти 10 лет, а потом без последствий затопить в океане.

РФ приняла решение о выходе из проекта МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в субботу, что решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято правительством.

"Решение принято уже. Мы не обязаны о нём говорить публично. Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС", — сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

Скорее всего, это случится в 2024 году — именно до этого года РФ дала обязательства по проекту МКС, хотя американское космическое агентство (НАСА) просило сотрудничества до 2030 года.

Санкции не оставляют шансов на сотрудничество в космосе

Причина — санкции США. В "Роскосмосе" жаловались, что власти США оказывают давление на НАСА в связи с санкциями по экспорту в Россию "чувствительных" продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей.

Рогозин предупредил, что если по причине отсутствия нужных деталей создастся угроза обслуживания МКС, то станция может упасть на территорию США, Европы, Индии или Китая.

Тем не менее, большинство западных аналитиков расценили угрозы главы "Роскосмоса" как политическое бахвальство. И продолжали санкционировать корпорацию. Так, европейские "партнеры" нанесли ущерб российской научной программе космической обсерватории "Спектр-РГ", отключив один из двух её телескопов.

При нынешних санкциях у "Роскосмоса" нет ни одного аргумента для продолжения сотрудничества с Западом. Госкомпания уже отменила несколько международных космических проектов ( пуски с космодрома Куру, запуски всех спутников OneWeb и т.д.) и прекратила продажу российских ракетных двигателей РД-181 американским компаниям.

Замены "Прогрессам" нет

Американская сторона обеспечивает питание и жизнеобеспечение МКС, Россия отвечает за движение и поддержание станции на орбите, используя транспортные корабли "Прогресс". Они периодически дают импульс станции для поддержания её высоты примерно на уровне 400 км.

Выход России из проекта может означать, что именно НАСА теперь будет технически удерживать МКС на орбите и потом должна будет безопасно затопить станцию.

Редактор NASA Watch Кит Коуинг рассказал Live Science, что вскоре агентство проверит возможность удержания МКС на орбите с помощью двигателей грузового космического корабля Cygnus, который производит и запускает американская аэрокосмическая компания. Northrop Grumman.

"Так что это не такая большая угроза, как раньше", — сказал он.

Коуинг считает, что НАСА и другие его партнеры смогут удерживать МКС на орбите, даже если Россия выйдет из проекта. The Guardian сообщила, что грузовой корабль Cygnus, прибывшей к МКС 21 февраля, впервые смог "перезапустить" станцию без помощи России.

Однако в феврале НАСА и партнёрские агентства ещё не подписали соглашение на перевод опытов в реальность. А в отчете за 2022 год официальные лица НАСА отметили, что для вывода станции с орбиты потребуются три космических корабля "Прогресс", а космический корабль Cygnus от Northrop Grumman тестировался только как помощник.

Безопасно топить станции в океане НАСА не умеет

Также проблематичным выглядит затопление МКС руками американцев. Предыдущий опыт в 1979 году был неудачным. Станция "Скайлэб" массой 77 тонн упала с орбиты в неуправляемом режиме, так как "Шатлм" опоздал с нужным импульсом. В результате, космический корабль, пройдя атмосферу, упал крупными обломками в Австралии, а не в океане.

МКС имеет массу 400 тонн. Чем больше объект, тем меньше вероятность того, что атмосфера сможет полностью сжечь его. Как сказал Spaice. com специалист из Гарварда Джонатан Макдауэлл, станцию будет очень трудно правильно сориентировать из-за огромных солнечных батарей.

Он сравнил возможные последствия неконтролируемого спуска с падением самолета в населённом пункте.

Без опытов на МКС невозможны полёты на Луну и Марс

НАСА нужна МКС для завершения исследований в области микрогравитации, которые необходимы для полетов на Луну и Марс. Несколько экспертов по космической политике сообщили Recode, что "худший кошмар американского космического агентства — это отсутствие собственной космической станции для завершения этой работы".

"Роскосмос" планирует запустить отечественную новую космическую станцию ​​стоимостью 5 миллиардов долларов до 2030 года и делает ставку на космические проекты с Китаем, которому, кстати, американцы запретили участие в МКС. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в исследованиях Луны, включая строительство Международной научной лунной станции.

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