WP: США следует переключиться с Украины на более серьёзные проблемы

Косвенное участие Вашингтона в украинском конфликте, в котором он снова и снова бросает вызов России, несёт угрозу самим США и другим странам мира. Об этом заявила журналист Ванден Хювел в статье для американского издания Washington Post.

Колумнист напомнила, что мир ещё не оправился от пандемии коронавируса, а новые антироссийские санкции только усугубляют и без того масштабные проблемы.

Хювел отметила, что санкции против России стали причиной роста цен на почти все виды сырья, что уже сполна ощутили на себе рядовые жители США. Также журналистка сослалась на статистику ООН, согласно которой России и Украине принадлежит треть мировых объёмов пшеницы и пятая часть кукурузы, поставляемой на мировой рынок. Роль РФ и Украины в качестве поставщиков подсолнечного масла трудно переоценить — они поставляют три четверти этого продукта в мире. И не стоит забывать, отметила Хювел, что Россия — это мировой лидер в плане поставок сырья для изготовления удобрений.

Автор выразила уверенность, что Вашингтон обязан пересмотреть свою политику в отношении Украины, и не отправлять ей очередной пакет военной помощи на сумму в 33 миллиарда долларов, а заняться решением других, ещё более важных и требующих его внимания вопросов: изменениями климата, активностью Китая, пандемией.

"Любой вариант урегулирования, несомненно, потребует отвода российских войск, возможно, в обмен на нейтралитет и территориальную целостность Украины, признания власти России над Крымом, а также предоставления некоего федеративного статуса сепаратистским провинциям на востоке Украины. И санкции неизбежно придется снимать", — написала обозреватель.

Автор подчеркнула, что главной задачей США и истинной заботой о будущем на данный момент является помощь в урегулировании украинского конфликта и его завершение в ближайшее время.