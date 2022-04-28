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Автор Любовь Степушова

Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа

Экономика » Правила игры » Парламент

России надо срочно вводить эмбарго на поставки в ЕС нефти и газа. Это позволит стратегически серьезно ослабить "недружественные государства" и уничтожить.

Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа

Доллары и евро при санкциях Запада России не нужны

Поставляя газ и нефть в ЕС, Россия получает валюту — миллиарды долларов и евро в месяц.

По словам Жозепа Борреля, каждый день, примерно, это сумма составляет 1 миллиард евро.

С начала спецоперации на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов, сообщило турецкое агентство Anadolu.

"ЕС платит Москве каждый день $450 млн за нефть и $400 млн за природный газ", — подсчитали аналитики.

Но из-за антироссийских санкций произошло резкое сокращение импорта (специалисты говорят, что в два раза), поэтому валюта российским импортёрам больше не нужна в таком количестве как раньше, так как наложены ограничения на:

  • её покупку,
  • вывод за границу для выплат дивидендов и вложения в акции,
  • снятие наличных.

Не нужна валюта и ЦБ РФ, который больше не может её вкладывать в ЗВР, не может давать взаймы и заимствовать.

То есть доллар и евро перестали выполнять в России функции платёжного и сберегательного средства, и это навсегда. Поэтому, перефразируя знаменитую фразу: у рубля нет курса, у него есть путь. Путь — становиться международным платёжным средством.

Нельзя в войне поддерживать экономику врагов

Поэтому Россия, продавая нефть и газ Западу, всего лишь поддерживает "недружественные" режимы, а по сути, врагов.

О том, что Россия должна это прекратить, говорил неоднократно спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", — написал Володин в своём Tелеграм-канале в среду.

Он отметил, что это "правильное решение, депутаты Государственной думы поддерживают его".

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", заведующий кафедрой политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов отметил для Pravda. Ru, что "всё к этому идёт", "так как идёт война, и в условиях войны более важная задача не пытаться заработать последние деньги, а сделать врагу больно".

Эксперт полагает, что прекращение поставок нефти и газа в ЕС, а также ядерного топлива для АЭС в бывших соцстранах, "это как раз то экономическое оружие, которое мы в ответ давно должны были использовать в войне".

По мнению Олега Барабанова, остаётся надеется, чтобы задача "срубить лишние деньги" не превалировала, как случилось в 2014 году,  над задачей "сделать противнику больно".

Эмбарго на нефть и газ вызовет гиперинфляцию в ЕС

Европа может отказаться от российской нефти через 5-7 лет, но любые резкие движения сейчас для неё убийственны.

Россия поставляет в ЕС 30% от общемировых поставок сырой нефти и 40% нефтепродуктов. При этом нет региона в мире, который имел бы свободные мощности по наращиванию добычи и поставок для заполнения той дыры, которая будет образована в случае эмбарго.

Так как свободной нефти и газ на рынке немного, то ЕС будет закупать ту же российскую нефть, только, например, через Индию. Или вот Польша уже перешла на закупки российского газа через Германию.

Об этом сообщил "Газпром": газ реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", а объём реверса — около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни.

ЕС перейдёт на СПГ и танкерную нефть, но морские перевозки значительно дороже, плюс будет наценка на перекупку с уже сформировавшихся  рынков. Поэтому российские поставки и доходы сильно не пострадают, а ЕС будет вынужден закупать топливо на 20-40% дороже российского, что на эту же сумму увеличит инфляцию.

Если бить, то первым и сильно

Сегодня Запад уязвим больше, чем когда-либо:

  • инфляция разрывает долговые рынки США и Европы,
  • центральные банки утрачивают контроль над денежными рынками,
  • размер долговой нагрузки в Европе и США запредельный.

Поэтому если бить, то сейчас и сильно. Долговые рынки не любят инфляцию (растёт премия, облигации обесцениваются), а российское эмбарго спровоцирует запредельное инфляционное давление. Это обрушит долговые рынки и позволит стратегически ослабить наших врагов, а по сути, и уничтожить. Способность к выживанию на Западе очень низкая, там не реальная, а фондовая спекулятивная экономика.

Читайте по теме: Польша и Болгария смело отказались от российского газа. В чём причина?

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