Эксперт: финансовой помощи Украине в США не дадут "зелёную улицу"

Беспрецедентным требованиям Украины о финансовой помощи "зелёной улицы" не будет, так как этому не способствуют внутриполитические проблемы в США, считает эксперт Владимир Васильев.

Украина просит США о дополнительных двух миллиардах долларов экономической помощи в месяц. Отказ "может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России".

Об этом пишет The Washington Post. Причём два миллиарда Киев рассчитывает получить только из США. Всего Украина просит каждый месяц по пять миллиардов. Сравним, что помощь Израилю оказывается конгрессом в размере трёх миллиардов долларов в год.

Министр финансов США Джанэт Йеллен сообщила газете, что правительство отправит в конгресс дополнительную просьбу о выделении помощи Украине, но не сообщила, в каком объёме.

Проблемы с реализацией помощи Украине

Как сказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, конгресс уже выделил 13,6 миллиарда долларов для военной и экономической помощи Украине.

Но с её реализацией уже возникли первые проблемы. Например, указывается, что такого оружия, как ПТУР "Джавелин", ПЗРК "Стингер", у Соединённых Штатов нет достаточного количества в запасах, а оперативно их производство не смогут наладить.

Также отдельные конгрессмены начинают "вставлять палки в колёса" этой помощи. Так, лидер демократического большинства, конгрессмен от штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил о том, что он даст "зелёный свет" пакету дополнительной помощи от администрации на 300 млн долларов, только если администрация включит в законопроект дополнительные расходы на борьбу с эпидемией COVID-19, что важно для штата Нью-Йорк.

И многие другие сенаторы, конгрессмены, которые, как и Шумер, будут переизбираться в ноябре, будут стремиться увязывать с украинской помощью дополнительные требования для своих избирателей, отметил Владимир Васильев.

Своя рубашка ближе к телу

Эксперт считает, что в условиях, когда демократы могут потерять контроль и над палатой представителей, и над сенатом, для них свои дела важнее, чем украинские, и из-за бюрократических процедур многие объёмы военной помощи "могут до Украины не дойти".

"То есть своя рубашка ближе к телу, поэтому внутриполитический процесс воспрепятствует оказанию военной помощи Украине по принципу "зелёной улицы", — сказал Владимир Васильев.

Коррупционная составляющая помощи Киеву в США

Владимир Васильев отметил, что с 24 февраля всего было ассигновано военной помощи на общую сумму в 3,8 млрд долларов и в США активно дискутируется вопрос, в какой степени вся эта помощь будет действительно эффективна. То есть будет ли она использована для военных целей непосредственно, или будет разворована, перехвачена, перепродана, в том числе в третьи страны.

"Коррупция в ВПК США с военными ассигнованиями была во время поставок в Афганистан, Ирак, даже в Сирию. И сегодня очень многие люди хотели бы на этом нажиться", — отметил эксперт.

По его словам, коррупционный момент присутствует и в личности президента Джозефа Байдена. В американской прессе есть дискуссия, что это не борьба двух держав или помощь США Украине, а это личная борьба Джо Байдена с Владимиром Путиным, в которой Байден использует государственный ресурс для достижения личных целей, "чем семейство Байдена всю жизнь занималось, используя внешнеполитическую деятельность".

"Сегодня далеко не вся помощь может дойти до Украины, и с течением времени, может быть, будет поставлен вопрос о её эффективности", — резюмировал Владимир Васильев.

Избиратель не одобряет концентрации Байдена на Украине

Как указывает Washington Post, Соединённые Штаты уже предоставили Украине около одного миллиарда долларов экономической поддержки с начала войны в конце февраля. Администрация также объявила на прошлой неделе, что выделяет Украине помощь в размере 500 млн долларов из предыдущего пакета помощи, одобренного конгрессом в марте, а президент Байден объявил об отдельных траншах военной помощи США стране.

Для Джо Байдена и демократов 2022 год станет определяющим, тест они пройдут на ноябрьских промежуточных выборах. Белый дом попытается поднять резко падающие рейтинги и неблагоприятные среднесрочные прогнозы.

Не все избиратели верят, что рекордно высокая инфляция в США это из-за "путинского вторжения на Украину", как сказал Байден во время выступления в Нью-Гэмпшире. Но даже если это и так, то значит, это вина администрации, что она это допустила и не пошла на удовлетворение требований РФ о гарантиях невступления Украины в НАТО.

Избиратели могут счесть президента более завязанным на международные дела, чем на внутренние, что не прощается в любой стране.

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