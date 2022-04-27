Польша и Болгария смело отказались от российского газа. В чём причина?

Настаёт время проверить, как европейцы будут нести тяготы прокси-войны с Россией. Пока они уверены, что хитрый план сработает.

Болгария и Польша напрямую больше российский газ не получают

"Газпром" сообщил, что в среду, 27 апреля, полностью остановил поставки газа Болгарии и Польше, так как 26 апреля не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях.

В соответствии с указом президента РФ, платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться через открытые рублёвые счета с использованием новых реквизитов, о чём контрагенты были своевременно проинформированы.

"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа, но они могут быть возобновлены, если эти страны перейдут на указанный порядок.

В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объёмов в третьи страны (по трубопроводам "Ямал" и "Турецкому потоку") поставки для транзита будут сокращены на этот объём, указывает "Газпром".

Болгария давно потеряла суверенитет

Болгарские эксперты полагают, что для Болгарии ситуация гораздо сложнее, чем для Польши, так как зависимость Болгарии от газа из РФ — 90%, а Польши — 40%.

"Mы нe гoтoвы ĸ тaĸoмy шaгy", — сказал пpeдceдaтeль Бoлгapcĸoй гaзoвoй accoциaции Πлaмeн Πaвлoв, которого цитирует издание Money.

Он указывает, что наиболее пострадают промышленные предприятия:

cтeĸoльныe зaвoды,

зaвoды пo пpoизвoдcтвy yдoбpeний

и нeфтeпepepaбaтывaющий зaвoд "Heфтoxим", —

c пepeнocом пpoблeм нa дpyгиe oтpacли. Эти предприятия, по его мнению, перестанут быть конкурентоспособными.

Эĸcпepт пo энepгeтиĸe Ивaн Xинoвcĸий указал, что проблемы иcпытaют бoльницы и другая социальная инфраструктура, a для цeнтpaлизoвaннoгo тeплocнaбжeния граждан нaгpyзĸa бyдeт нeвeлиĸa, тaĸ ĸaĸ oтoпитeльный ceзoн зaĸoнчилcя.

Другой эксперт Eлeнĸo Бoжĸoв считает, что надо "нeмeдлeннo пepeйти нa aльтepнaтивнoe тoпливo — мaзyт". Но он предположил, что некоторые европейские компании бyдyт плaтить в poccийcĸиx pyбляx и cмoгyт пocтaвлять гaз в Бoлгapию.

Болгарские эксперты утверждают, что Болгария может перейти на СПГ через терминал в Греции, который будет готов в июне, но СПГ будет нa 20-30% дopoжe, чeм тpyбoпpoвoдный гaз, что приведёт к соответствующей инфляции.

Πлaмeн Πaвлoв cчитaeт, чтo oтвeтcтвeннocть зa cлoжившyюcя cитyaцию лeжит нa пpaвитeльcтвe Болгарии.

Как сказал Pravda.Ru эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков, Россия воспринимает Болгарию сейчас как страну с ограниченным суверенитетом. Сначала болгары отказались от "Южного потока" под давлением США, а теперь также под давлением из Вашингтона не захотели переходить на изменённые контракты.

"С Болгарией всё понятно — на них давят, а они пытаются представить это, что "нет, мы сами все решили". Явно давление на них было оказано", — отметил Игорь Юшков.

Хитрый план Польши, как и Болгарии — закупать российский газ через посредников

В Польше обстановка более спокойная, к отключению от российского газа там готовились. Польская PGNiG считает остановку поставок газа "Газпромом" нарушением контракта и намерена предъявить претензии в арбитражах.

Как пояснил Игорь Юшков, сейчас "никто не будет выполнять решение арбитража, потому что понятно, что оно будет политизировано".

"И сейчас ставки уже настолько подняты, что никакой арбитраж тут ничего не решает. Всё довольно сильно упростилось. Приносите деньги — вам дают газ. Не проносите деньги — вам не приносят газ", — сказал эксперт.

Он отметил, что польские газохранилища в настоящее время заполнены на 75% и до осени этих запасов хватит. Далее поляки надеются, что будет введён в эксплуатацию Балтийский газопровод, который обеспечит поставки норвежского газа, а с мая заработает возможность поставок по газопроводу, соединяющему Польшу и Литву, в который газ доставляется через плавучий СПГ-терминал.

Кроме того, Польша уже сейчас закупает газ у Германии реверсом по газопроводу "Ямал", а это российский газ, идущий по "Северному потоку — 1", который загружен на 100%.

Отметим, что если немецкие закупщики не откроют рублёвые счета, то тогда этот хитрый план поляков провалится.

Польские эксперты также прогнозируют рост цен на газ и инфляцию. Осенью и зимой цены на газ для предпринимателей в Польше уже выросли в некоторых случаях на несколько сотен процентов. Для населения тарифы регулируются.

Игорь Юшков указал, что для летнего периода полякам газа будет достаточно. Но есть проблема с Балтийским газопроводом. Его строят на 10 млрд кубометров в год, а нашли чем загрузить — только 3 млрд кубометров.

"Поэтому к зиме у них, скорее, возникнут вопросы, как они пройдут новый отопительный сезон", — отметил эксперт.

Деньги за газ надо оберегать

Между тем десять европейских покупателей уже открыли спецсчета в "Газпромбанке", сообщает Bloomberg. Из Австрии поступила новость, что австрийская OMV приняла условия оплаты российского газа в рублях. Однако премьер Карл Нехаммер настаивает, что оплата будет в евро.

Игорь Юшков считает, что для коммерческих компаний новая схема абсолютно комфортная. Коммерческим компаниям не надо искать нигде рубли — они как передавали в Россию доллары и евро, так и дальше это будут делать. Только раньше они перечисляли деньги на счета "Газпрома", а теперь — на счета "Газпромбанка".

Видимо, полагает эксперт, раньше платежи были, в том числе, в европейские дочерние структуры "Газпрома", то есть счета открывались в европейских банках и, соответственно, деньги хранились там. Теперь деньги переходят непосредственно в российскую юрисдикцию, и в этом плане это более безопасная схема.

У ЕС нет единой политики по газу

"Заявление "Газпрома" — это ещё одна попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы подготавливаем наш координированный ответ от ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы остаёмся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами", — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Игоря Юшкова, у ЕС нет единой политики в отношении газа. Шантажировать ЕС сам горазд, он постоянно меняет условия контрактов без согласования с "Газпромом", например, привязал стоимость газа к стоимости газа на спотовых площадках, а раньше была привязка к стоимости нефти. Также раньше был запрет на реэкспорт газа, теперь он снят.

"При этом они же сами постоянно говорят, что собираются сокращать закупки российского газа. Вот у вас есть Азербайджан — пожалуйста, покупайте", — сказал Игорь Юшков.

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