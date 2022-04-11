Как не дать США выиграть в войне до "последнего россиянина"

Россия сражается в третьей мировой войне. Единственной возможностью выиграть её является подрыв финансовой стабильности США. Финансист даёт аргументированную стратегию, необходимую для победы России.

США ведут гибридную войну на уничтожение против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил своё заявление о том, что война на Украине должна быть выиграна на поле боя.

"Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине", — сказал он.

То есть Европа готова воевать и не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. И понятно, что эта битва не закончится до тех пор, пока устойчивы США, так как они запланировали и ведут эту войну через союзников в Европе — до последнего россиянина.

Поэтому победа России с денацификацией и демилитаризацией Украины будет обеспечена лишь тогда, когда внутренние проблемы в США станут настолько значимыми, что американцы сместят фокус внимания и концентрацию ресурсов с внешней повестки на внутреннюю.

Это обеспечит потеря стабильности доллара и в конечном итоге его гегемонии. Проблему рассмотрел Telegram-канал Spydell_finance с использованием статистики, которая "построена на собственных технологиях агрегации Bigdata по отчётам TIC от казначейства США, Z1 EFA от ФРС и данных национальных бирж и IRS".

Прямые и накопленные инвестиции в США обеспечены союзниками

Автором канала, финансистом, были проанализированы денежные потоки, которые обеспечивают доллару стабильность.

Во-первых, это прямые инвестиции в экономику США.

Согласно данным анализа, на страны, которые сейчас классифицируются как недружественные России, приходится свыше 97% прямых инвестиций в США по остаткам (за последние 100 лет). Самыми крупными прямыми инвесторами являются:

Япония,

Канада,

Великобритания,

Нидерланды

и Германия

и в целом еврозона

плюс офшоры (те же страны, по сути).

А вот Китай, например, занимает всего 0,8% в структуре прямых инвестиций в США.

Рейтинг стратегических иностранных инвесторов в США, то есть тех, кто накопил капиталы за весь период существования США, тоже ограничен списком указанных стран плюс Швейцария.

Нейтральные страны (те, кто не поддержал санкции против РФ) сейчас занимают не более 15% в структуре нерезидентов-инвесторов в США. Поэтому, даже если "изолировать" все нейтральные страны,

тот же Китай,

Индию,

Россию,

Бразилию,

Мексику,

Турцию

и т. д., то на инвестиции в США "это скажется не сильно, если вообще скажется", делает вывод автор.

Фондовый рынок США держат также союзники в Европе и Азии

Во-вторых, стабильность доллару обеспечивают денежные поступления с фондового рынка. Американский фондовый рынок "пухнет" на операциях нерезидентов. Автор приводит данные "по отсечке на декабрь 2021-го с учётом депозитарных расписок, торгуемых в долларовой зоне на американских биржах".

Из этих данных ясно, что Европа обеспечивает участие половины от всех нерезидентов, остальная половина — среди Азии и Северной Америки.

Великобритания,

Канада,

Япония,

Ирландия

и Швейцария

держат в совокупности почти на $6 трлн активов в акциях, которые торгуются на американских биржах. Почти $3 трлн "сидит" в офшорах через Каймановы острова и Люксембург.

Ключевые союзники США владеют 80% от всех ценных бумаг в структуре иностранных инвесторов, это $22,6 трлн.

Россия и Китай приготовились к санкциям

А неприсоединившиеся к санкциям:

Китай

плюс Гонконг,

Индия,

Турция,

Бразилия,

Мексика,

ЮАР

и Россия

в совокупности составляют только около 4% от всех нерезидентов. При этом их доля на фондовом рынке снижается. В 2012 году Китай занимал 12% по портфельным инвестициям в США в структуре нерезидентов, к 2021 году доля сократилась до 5,6%.

Это к вопросу, готовится ли Китай к "адским санкциям", — готовится. Сейчас Китаю принадлежит $1,57 трлн в ценных бумагах США.

Spydell_finance утверждает, что критика ЦБ России за то, что он позволил заморозить свои активы в США несостоятельна, так как заморожены средства российских физических лиц, в основном полученные через офшоры.

Так, концу 2021-го Россия полностью вышла из долгосрочных трежерис (американские гособлигации), а всего десять лет назад у России было $163 млрд в трежерис.

То есть и фондовый рынок США среди нерезидентов на 92% находится под американскими союзниками, делает вывод автор.

Ослабить США можно только через ослабление союзников

Именно эти две составляющие денежных потоков — прямые инвестиции и фондовый рынок — способствуют выживанию США и позволяют им проводить агрессивную геополитику. Именно союзники США своими денежными вливаниями закрывают разрывы по дефициту бюджета и платёжному балансу США, полагает финансист.

"За последние полвека именно портфельные инвестиции обеспечивали основной приток иностранного капитала в США через инвестиции в акции, трежерис, корпоративные и ипотечные облигации. Это, в свою очередь, поддерживает статус резервного доллара, который позволяет финансировать разрывы по бюджету и платёжному балансу на долгосрочном периоде", — отмечает Spydell_finance.

По его словам, степень привлекательности инвестиционных продуктов США прямо пропорциональна устойчивости долларовой системы и способности покрывать финансовые дефициты.

Таким образом, по словам эксперта, ослабить США можно только через ослабление ключевых союзников США, так как "прямых рычагов давления у России нет".

Бить надо по Европе, и США этому способствуют

США сами подталкивают Россию к атаке на "объединённую Европу" (в понимании автора это

ЕС

плюс Великобритания,

Норвегия,

Швейцария

и европейские офшоры).

Финансирование любых кассовых разрывов в США возможно по двум направлениям — торговый профицит и избыточная ликвидность, формируемая через QE (печатный станок). Последнее постепенно сворачивается в Европе, но "по торговому профициту там неплохо и именно профицитный счёт текущих операций является базой под донорство США".

Он абсорбируется в виде оттока капитала (объединённая Европа генерировала $430-450 млрд за 2021 год), которые осели в США, а главное направление утечек — это инвестиции в американские финансовые инструменты (акции и облигации).

"Подрыв экономической устойчивости Европы автоматически вышибает фундамент, на котором базируется способность США к привлечению финансовых потоков на покрытие собственных дефицитов и способность к эффективному воспроизводству и экономическому функционированию. Иначе говоря, США без Европы не жилец. Даже если вышибить одно звено, посыплется вся система. Это как эффект Lehman Brothers в 2008-м, запустивший цепную реакцию", — пишет Spydell_finance.

По его мнению, "2022 год всё изменил". Запредельные цены на сырьё и топливо не только обнулят счёт текущих операций ЕС, но и могут вывести в минус.

Это осушает финансовые потоки, распределяемые из положительного сальдо счёта текущих операций.

"Значит, нет и притока в США, которые способны к геополитическим авантюрам тогда, когда внутри относительно спокойно, но поджог финансово-экономической ситуации среди союзников автоматически перекинется на США ввиду чрезвычайной степени интеграции США, объединённой Европы и проамериканской Азии", — делает вывод Spydell_finance.

Добавим к этому замечательному анализу, что России надо перестать "спасать" Европу, надо вводить продажу газа и другого сырья за рубли вовне системы и даже перекрывать "Северный поток — 1", как и было обещано. Раз нам объявлена война, надо и воевать по-настоящему и с настоящим виновником — США.

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