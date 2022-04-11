Вашингтон всё больше превращает доллар в оружие против неугодных стран. Уже в ближайшее время это подорвёт валюту и приведет к расколу финансовой системы, уверены эксперты Financial Times.
Белый дом уже много лет использует доллар в качестве оружия. Этим подрывается вера международного сообщества в американскую валюту, а именно на ней держится финансовая система, пишет издание Financial Times.
Решение о заморозке валютных резервов Российской Федерации стимулирует многие страны быстрее избавиться от доллара в международных расчётах.
"Превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар", - считают эксперты.
Вместо существующей международной финансовой системой скоро появится несколько конкурирующих блоков, а это приведёт к ухудшению положения всех сторон.
Обозреватели издания напоминают, что сейчас отсутствует глобальная коалиция, которая бы осудила спецоперацию Вооружённых сил РФ в Донбассе. Пытается надавить на Москву только западный блок, Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика не поддерживают антироссийские санкции.
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Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.