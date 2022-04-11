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Автор Ольга Лебедева

Кийосаки: США на грани краха, обнищания 50% населения и революции

Экономика

Доллар и рынки США находятся на грани краха из-за роста цен на продукты питания, нефть и энергоносители, а также широко распространенной инфляции.

Кийосаки: США на грани краха, обнищания 50% населения и революции

Об этом в разговоре с американскими журналистами заявил инвестор и писатель Роберт Кийосаки.

Автор финансового бестселлера "Богатый папа, бедный папа" предупредил, что повышение уровня инфляции стало серьезной проблемой, которая только ухудшается, когда " рынок пополнения снова перевернулся", вызвав надвигающуюся рецессию в США.

Напомним, раньше с аналогичным предупреждением выступили аналитики Deutsche Bank, заявившие, что США впадут в рецессию в 2023 году из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

"Как мы все знаем, Америка больше ничего не производит. Мы производим пузыри. Мы просто делаем пузырьки воздуха, поэтому теперь у нас есть этот пузырь в сфере недвижимости, акций и облигаций, — сказал инвестор. — Когда Байден снял трубопровод Keystone XL, это окончательно нас утопило".

Кроме того, бизнесмен считает, что ситуация осложнится по мере роста инфляции:

"У 40% американцев нет тысячи долларов. Поэтому, когда инфляция поднимется, мы уничтожим 50 % населения США, и тогда начнется революция. Так что, ребята, у нас очень серьёзные пролемы", — добавил он.

 

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Автор: Ольга Лебедева
Темы рецессия роберт кийосаки
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