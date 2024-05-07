Правительство аннулировало законопроект, предусматривающий налоговые преференции по D&O-страхованию

Правительство отменило законопроект о налоговых льготах D&O

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Правительство отозвало предложенный им же законопроект из Госдумы, который касался освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по страховым взносам, выплачиваемым акционерными обществами за своих директоров в рамках полисов страхования ответственности руководителей (D&O). Информация об отзыве документа была размещена в электронной базе данных парламента.

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Изначально законопроект (№969592-7) был представлен в июне 2020 года. В текущем законодательстве, а именно в статье 71 закона об акционерных обществах, указано, что члены совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный компании их действиями или бездействием.

Законодательно разрешено добровольное страхование такой ответственности, причем иски в рамках полисов D&O часто исходят от акционеров, бывших сотрудников или кредиторов. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, приобретение такого полиса страхователем считается доходом для членов совета директоров, и они обязаны уплатить с него НДФЛ.

Предложенное изменение закона исключало бы эти страховые выплаты из налоговой базы НДФЛ. Однако финансово-экономическое обоснование указывало на потенциальные потери федерального бюджета, оцениваемые в 4,2 миллиарда рублей в год.

Комитет Госдумы по финансовому рынку ранее выразил поддержку данному законопроекту, отмечая, что его принятие могло бы стимулировать развитие добровольных видов имущественного страхования, сообщает INTERFAX. RU.