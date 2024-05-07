Правительство аннулировало законопроект, предусматривающий налоговые преференции по D&O-страхованию

Правительство отозвало предложенный им же законопроект из Госдумы, который касался освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по страховым взносам, выплачиваемым акционерными обществами за своих директоров в рамках полисов страхования ответственности руководителей (D&O). Информация об отзыве документа была размещена в электронной базе данных парламента.
Изначально законопроект (№969592-7) был представлен в июне 2020 года. В текущем законодательстве, а именно в статье 71 закона об акционерных обществах, указано, что члены совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный компании их действиями или бездействием.
Законодательно разрешено добровольное страхование такой ответственности, причем иски в рамках полисов D&O часто исходят от акционеров, бывших сотрудников или кредиторов. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, приобретение такого полиса страхователем считается доходом для членов совета директоров, и они обязаны уплатить с него НДФЛ.
Предложенное изменение закона исключало бы эти страховые выплаты из налоговой базы НДФЛ. Однако финансово-экономическое обоснование указывало на потенциальные потери федерального бюджета, оцениваемые в 4,2 миллиарда рублей в год.
Комитет Госдумы по финансовому рынку ранее выразил поддержку данному законопроекту, отмечая, что его принятие могло бы стимулировать развитие добровольных видов имущественного страхования, сообщает INTERFAX. RU.
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