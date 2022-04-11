Боррель: ЕС стремится решить конфликт на Украине военными способами

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен решать украинский вопрос силовым путём. По словам политика, страны объединения, скорее всего, расширят военную поддержку Киева.

"В Киев теперь можно ездить сколько угодно", — подчеркнул дипломат в ходе встречи с коллегами в Люксембурге.

Вместе с этим Боррель не стал опровергать своё заявление о необходимости "выиграть войну на Украине на поле боя". В таком сражении побеждают или проигрывают "на поле боя", повторил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Боррель сообщил, что украинские власти передали перечень нужного армии оружия. Как отметил политик, члены ЕС обязаны предоставить Киву всё необходимое.