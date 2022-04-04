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Автор Любовь Степушова

Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада

Экономика » Финансы

Россия упускает шанс, который даётся раз в 50 лет, чтобы использовать свои позиции в мировой энергетике и выиграть у Запада гибридную войну.

Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада

"Газ за рубли" вылился в хеджирование рисков

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков пояснил позицию РФ в экономических отношения с Западом в обострившейся геополитической ситуации.

"Мы не хотим усложнить жизнь нашим партнерам, клиентам" — сказал он, комментируя перевод расчётов за газ на рубли. "Европа, как платила в евро, так и будет платить, для Европы, для европейских компаний, де-факто, ничего не изменится", — сказал Песков.

"Россия не угрожает, Россия никогда никому не угрожает", — заверил он.

То есть вся суть указа президента о "газе за рубли", о котором вначале писали, как о прорыве в формировании новой реальности и создании газорубля, вылилась в простое хеджирование рисков — в резервации валютных поступлений внутри финансовой инфраструктуры России, чтобы избежать ареста средств или каких-либо проблем в расчетных операциях по газу.

Напомним, что вначале предполагалось, что потребители в недружественных странах будут сами покупать рубли на бирже и ими расплачиваться за газ. Однако потом в Кремле решили, что будут сами конвертировать евро и доллары в РФ через специальные счета таким образом, что покупатели будут перечислять валюту, но газ у "Газпрома" уже будет закупаться за рубли в рамках "Газпромбанка".

Краткосрочные выгоды

Эту позицию критикует финансист, автор Telegram-канала Spydell_finance, который указывает, что это слабый ответ России на арест её внешних активов и тотальную экономическую войну, развязанную Западом.

Это значит, что среднесрочную и долгосрочную инициативу Россия передает в руки Западу, так как отказ от российских энергоносителей на долгосрочном горизонте неизбежен, отметил он.

Автор поясняет, что в краткосрочной политике выбор правильный, так как :

  • Россия будет получать деньги за сырье — дыры во внешней торговле не будет, торговый баланс и счет текущих операций будут профицитными, государственный бюджет устойчив.
  • Финансовые ресурсы будут застрахованы от экспроприации, так как указ предполагает поставку после оплаты, которая происходит в рублях.
  • Рубль имеет шанс укрепиться и укрепить свою роль в внешнеторговых расчетах на региональном уровне.

Упущенные исторические возможности

Однако в долгосрочной перспективе это упущенные возможности, в связи с тем что:

  • Запад сегодня в энергетической зависимости от российских поставок уязвим как никогда, поэтому Россия упускает исторический шанс, который бывает раз в 50 лет, чтобы использовать свое исключительно положение и мощные энергетические рычаги для подрыва устойчивости противника.
  • Если бы Россия вывела расчеты в рублях во внешний контур она смогла бы использовать ситуацию, чтобы принудить Европу отказаться от части своих же санкций через принудительное фондирование в рублях.
  • Это бы вывело рубль на международные расчеты, тогда как сейчас это даже не региональная валюта, а исключительно внутренняя.
  • Запад воюет, а Россия считает его партнёром, что создаёт риски передачи инициативы своему противнику в формировании вектора противостояния. Теперь Европа будет в своей зоне комфорта, и в своем темпе постепенно отключать Россию от энергопоставок и глобальной финансовой системы.

Если бить, то сразу и в самое больное место

Надо было "бить сразу, больно в самое уязвимое звено цепи (сырьё, энергетику), чтобы катализировать дисбалансы и ликвидировать врага, либо его ослабить настолько, чтобы внутренняя деформированная устойчивость противника не позволяла акцентировать внимание на других субъектах театра геополитической конфронтации", считает Spydell_finance.

Автор призывает правительство "понять в какой системе координат мы находимся", а это состояние гибридной войны, поэтому, соответственно, " надо использовать все рычаги воздействия, которые бы могли форсировать деструктивные процессы у наших противников".

"Пока наш противник устойчив, битва не закончится никогда. Но пространство для маневров и рычаги давления у России сжимаются и чем дальше — тем масштабнее. Самое плохое то, что есть шанс, что Европа и США могут относительно безболезненно пройти точку наивысшего напряжения и уйти в дрейф, тогда как правильнее их было бы пустить под откос", — написал автор.

"С Западом нельзя обеспечивать никаких договоренностей. Они всё нарушают. Всегда. Это токсичная, вырожденная среда. Зачем Песков пытается выступать в рамках старой парадигмы выстраивания бизнес связей и инвестиционного климата? Наступил другой мир. Пора закончить все эти подковёрные либеральные шашни", — констатирует Spydell_finance.

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