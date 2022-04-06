Рублёвые счета нерезидентам призваны спасти РФ от дефолта

Россия нашла способ, как уйти от дефолта и не истощить свои долларовые резервы. Будут открыты рублёвые счета нерезидентам на рынке ценных бумаг.

Смысл "адских санкций"

Джен Псаки в понедельник раскрыла замысел "адских санкций".

"Цель заключается в том, чтобы заставить их (Россию) сделать выбор. У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт", — сказала представитель администрации Джо Байдена.

Комментарий Псаки вызван тем, что Минфин США запретил банку JPMorgan (в котором открыт коррсчет Центробанка РФ) обработку очередного купонного платежа по российским еврооблигациям. У России есть 30 дней, чтобы выплатить в валюте или будет объявлен дефолт.

Надо заключать мир с Украиной?

Финансовый аналитик Леонид Кофман считает, что дефолт будет означать, что РФ уже не сможет восстановить доступ к финансовым рынкам до тех пор, пока кредиты не будут полностью погашены и не будут урегулированы любые судебные дела, связанные с дефолтом.

Это может затянуться на годы, если не на десятилетия. Кроме того, в счет долгов иностранные кредиторы получат возможность распродавать зарубежные активы России и госкомпаний, начиная с заправок и заканчивая танкерами, отметил финансист.

Кофман предполагает, что "в этот раз мы купоны погасим, но создается ощущение, что предел прочности уже близок и надо предпринимать какие-то кардинальные шаги" — заключать мир с Украиной.

Россия имеет текущие доходы для выплат по обязательствам

Есть и другая точка зрения, что России в данной ситуации дефолт не грозит. Внешний долг России сейчас в еврооблигациях составляет всего 39 млрд $, из которых 2 млрд $ должно было быть выплачено 4 апреля.

Но сегодня ситуация кардинально отличается от 1998 года, когда причиной дефолта была неплатежеспособность государства. Сейчас Россия может уверенно исполнять все свои внешние обязательства, даже при замораживании ЗРВ на Западе — из текущих доходов.

Об этом сказал 6 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"План Вашингтона не удался. "Адские" санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось. Минфин США запретил нашей стране оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций, но у нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций", — сказал Володин.

Минфин РФ обкатывает открытие рублёвых счетов для нерезидентов

В комментарии Pravda. Ru управляющий директор "Trade123" Владимир Рожанковский отметил, что РФ уже ответила на блокировку её ЗВР, заблокировав на эту же сумму счета нерезидентов.

Если Федрезерв и Минфин США настаивают на блокировке российских резервов, то российский Минфин даст сигнал о продаже акций тех нерезидентов, которые удержаны здесь, пояснил эксперт.

Из этих продаж удастся компенсировать порядка 100 млрд $ из 300 млрд $ заблокированых.

"Остальные 200 млрд будут искать через принудительное открытие рублёвых счетов для нерезидентов на рынке ценных бумаг", — сказал Владимир Рожанковский.

"Учреждается принудительное открытие рублевых счетов для всех бенефициаров российского рынка ценных бумаг, в том числе, и облигаций, которые на руках и по которым собираются делать дефолт. Соответственно, купоны будут выплачиваться, но в рублях, и будут выплачиваться на специально созданные рублёвые счета нерезидентов", — пояснил эксперт.

Дефолта не будет

По его словам, у нерезидентов будут проблемы по выводу этих средств, потому что им нужно будет конвертировать, в основном, в доллары и евро, и их репатриировать. А это опять же подпадает под санкции, то есть они не могут этого сделать.

Но это их проблемы, а своей цели Россия достигнет — купоны будут исправно выплачиваться, правда, в другой валюте, но это форс-мажор, который учитывают рейтинговые агентства.

"Эмитент исполняет свои обязательства, но просто он выплачивает в виду условий, наложенных на него, все причитающиеся платежи, то есть дивиденды и купоны в валюте, отличающейся от прописанных в договоре. Вот и все. То есть, дефолта нет", — сказал Владимир Рожанковсий.

США и ЕС рушат систему резервных валют

Добавим, что дефолт 4 мая, если он будет, то будет спровоцирован самим кредитором — его нежеланием получать доход от эмитента выпустившего облигации.

Это подорвёт статус резервных валют: доллара и евро, потому что в ЗВР они являются обязательствами США, ЕС перед Россией. Какие-либо ограничения на движения активов, фактически, означают дефолт по обязательствам.

Резервные активы поэтому и стали резервными, что имели важнейшие конкурентные преимущества:

незыблемость защиты прав собственности в любых условиях;

свободу обращения, расчетных операций в любой момент.

Теперь этого нет. Дружишь с США — может быть вернут деньги, а если что-то им не понравилось — нет у вас денег.

Если же США и ЕС начнут арестовывать танкеры, сухогрузы, газовозы, вагоны при возможном дефолте России, то это приведёт к ещё большему росту цен на сырьё, спровоцировав сокрушительное инфляционное давление, в том числе, на Западе.

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