The Economist: ВВП России продолжает успешно расти под санкциями

Западные антироссийские санкции, несмотря на невиданный размах, не причинили большого вреда экономике России. Британское издание The Economist с удивлением обнаружило, что некоторые показатели даже продемонстрировали позитивную динамику по сравнению с прошлым годом.

Британский портал The Economist опубликовал материал, в котором эксперты оценили влияние западных санкций на российскую экономику. Оказалось, что даже замороженные международные активы Центрального Банка РФ в количестве нескольких сотен миллиардов долларов не привели к дефолту РФ. Мало того, существенно просевший к основным валютам рубль продолжает укреплять свои позиции и уже вернулся к февральским показателям.

Единственным следствием наложенных ограничений стал рост стоимости импортной продукции, так как многие компании покинули территорию РФ, но катастрофы в российской экономике так и не предвидится.

Эксперты отметили, что Россия продолжает зарабатывать около 10 млрд долларов в месяц от нефтяного экспорта. Также властям удалось сдержать стоимость топлива внутри страны, в отличие от Соединённых Штатов и стран Европы, где ценники на заправках переписывают "в плюс" ежедневно.

Но самым удивительным стал тот факт, что ВВП России продолжает расти и уже увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом. Это подтверждает бессмысленность антироссийских санкций, которые сильнее вредят западным странам, считает обозреватель The Economist.