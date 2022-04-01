Западные антироссийские санкции, несмотря на невиданный размах, не причинили большого вреда экономике России. Британское издание The Economist с удивлением обнаружило, что некоторые показатели даже продемонстрировали позитивную динамику по сравнению с прошлым годом.
Британский портал The Economist опубликовал материал, в котором эксперты оценили влияние западных санкций на российскую экономику. Оказалось, что даже замороженные международные активы Центрального Банка РФ в количестве нескольких сотен миллиардов долларов не привели к дефолту РФ. Мало того, существенно просевший к основным валютам рубль продолжает укреплять свои позиции и уже вернулся к февральским показателям.
Эксперты отметили, что Россия продолжает зарабатывать около 10 млрд долларов в месяц от нефтяного экспорта. Также властям удалось сдержать стоимость топлива внутри страны, в отличие от Соединённых Штатов и стран Европы, где ценники на заправках переписывают "в плюс" ежедневно.
Но самым удивительным стал тот факт, что ВВП России продолжает расти и уже увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом. Это подтверждает бессмысленность антироссийских санкций, которые сильнее вредят западным странам, считает обозреватель The Economist.
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