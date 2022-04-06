Экономист Зубец: РФ объявит дефолт, если США не разблокируют наши резервы

Лучшим вариантом для России является дефолт. Такое мнение выразил директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, США сейчас делают всё, чтобы РФ пошла на этот шаг. Он отметил, что Москва готова и дальше обслуживать долги. Однако эксперт подчеркнул: если Штаты не разблокируют российские долларовые резервы для оплаты внешнего долга, тогда РФ объявит дефолт и не будет ничего платить.

"Если делать выбор между погашением обязательств или объявлением технического дефолта, то технический дефолт представляется мне более предпочтительным вариантом", — сказал экономист в интервью Общественной Службе Новостей.

Зубец также добавил, что у правительства РФ есть несколько вариантов дальнейших действий:

Использовать недолларовые резервы Центробанка;

Не платить по долгам;

Использовать текущие доходы от экспорта энергоносителей и продовольствия для выплаты внешнего долга.