Прогноз: Банк России в 2024 году может опустить ключевую ставку до 13%

К концу года ставки по вкладам в РФ составят 14-15,5%

Согласно прогнозам, в 2024 году Банк России может снизить ключевую ставку до 13%. Это предполагает возможное удешевление кредитов и снижение доходности вкладов в стране.

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Информация об этом появилась в материале RT, ссылающемся на данные агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

При смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) ожидается, что максимальные ставки по вкладам населения с коротким сроком хранения (до 90 дней) снизятся к концу года до 14-15,5% годовых с текущих 16-18%. Средняя ставка по потребительским кредитам, вероятно, составит 21-27% по сравнению с текущими 22-28%, прогнозируют в НКР.

Эксперты утверждают, что процентные ставки по необеспеченным займам частным лицам будут наиболее чувствительны к изменениям ключевой ставки ЦБ. При этом изменения в спредах (разницах) между ставками по другим видам кредитов, таким как ипотека и автокредитование, и ключевой ставкой, вероятно, будут незначительными.