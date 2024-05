Прогноз: Банк России в 2024 году может опустить ключевую ставку до 13%

Согласно прогнозам, в 2024 году Банк России может снизить ключевую ставку до 13%. Это предполагает возможное удешевление кредитов и снижение доходности вкладов в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba is licensed under CC BY 3.0