Веганский сыр из орехов кешью и агар-агара с чесноком и травами: очень вкусный и ароматный домашний продукт

По этому рецепту получается вкусный сыр с чесноком и травами, приготовленный из кешью, агар-агара, пищевых дрожжей и специй.

Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication