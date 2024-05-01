Веганский сыр из орехов кешью и агар-агара с чесноком и травами: очень вкусный и ароматный домашний продукт

По этому рецепту получается вкусный сыр с чесноком и травами, приготовленный из кешью, агар-агара, пищевых дрожжей и специй.
Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
1 стакан воды,
1/2 стакана кешью (60 г),
3 столовые ложки пищевых дрожжей,
1 столовая ложка лимонного сока или яблочного уксуса,
1,5 чайной ложки агар-агара,
1,5 чайной ложки кукурузного крахмала,
1 чайная ложка базилика,
1 чайная ложка кленового сиропа,
1 чайная ложка орегано,
1/2 чайной ложки соли,
половина зубчика чеснока.
Приготовление
Замочите кешью в горячей воде на один час. Слейте воду с кешью, орехи переложите в блендер вместе с базиликом, орегано, чесноком, солью, кукурузным крахмалом, пищевыми дрожжами, лимонным соком, кленовым сиропом и полстаканом воды. Взбейте смесь.
В кастрюлю налейте остальную воду и порошок агара. Добавьте пасту из кешью, затем доведите до кипения. Постоянно помешивая.
Вылейте смесь в слегка смазанные маслом формочки и поставьте в холодильник минимум на два часа.