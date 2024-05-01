Веганский сыр из орехов кешью и агар-агара с чесноком и травами: очень вкусный и ароматный домашний продукт

Как приготовить веганский сыр из орехов кешью

По этому рецепту получается вкусный сыр с чесноком и травами, приготовленный из кешью, агар-агара, пищевых дрожжей и специй.

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Ингредиенты

1 стакан воды,

1/2 стакана кешью (60 г),

3 столовые ложки пищевых дрожжей,

1 столовая ложка лимонного сока или яблочного уксуса,

1,5 чайной ложки агар-агара,

1,5 чайной ложки кукурузного крахмала,

1 чайная ложка базилика,

1 чайная ложка кленового сиропа,

1 чайная ложка орегано,

1/2 чайной ложки соли,

половина зубчика чеснока.

Приготовление

Замочите кешью в горячей воде на один час. Слейте воду с кешью, орехи переложите в блендер вместе с базиликом, орегано, чесноком, солью, кукурузным крахмалом, пищевыми дрожжами, лимонным соком, кленовым сиропом и полстаканом воды. Взбейте смесь. В кастрюлю налейте остальную воду и порошок агара. Добавьте пасту из кешью, затем доведите до кипения. Постоянно помешивая. Вылейте смесь в слегка смазанные маслом формочки и поставьте в холодильник минимум на два часа.