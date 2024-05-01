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Веганский сыр из орехов кешью и агар-агара с чесноком и травами: очень вкусный и ароматный домашний продукт

Как приготовить веганский сыр из орехов кешью

Еда

По этому рецепту получается вкусный сыр с чесноком и травами, приготовленный из кешью, агар-агара, пищевых дрожжей и специй.

Как приготовить веганский сыр из орехов кешью
Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 стакан воды,
  • 1/2 стакана кешью (60 г),
  • 3 столовые ложки пищевых дрожжей,
  • 1 столовая ложка лимонного сока или яблочного уксуса,
  • 1,5 чайной ложки агар-агара,
  • 1,5 чайной ложки кукурузного крахмала,
  • 1 чайная ложка базилика,
  • 1 чайная ложка кленового сиропа,
  • 1 чайная ложка орегано,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • половина зубчика чеснока.

Приготовление

  1. Замочите кешью в горячей воде на один час. Слейте воду с кешью, орехи переложите в блендер вместе с базиликом, орегано, чесноком, солью, кукурузным крахмалом, пищевыми дрожжами, лимонным соком, кленовым сиропом и полстаканом воды. Взбейте смесь.
  2. В кастрюлю налейте остальную воду и порошок агара. Добавьте пасту из кешью, затем доведите до кипения. Постоянно помешивая.
  3. Вылейте смесь в слегка смазанные маслом формочки и поставьте в холодильник минимум на два часа.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ВЕГАНСКИЙ СЫР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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