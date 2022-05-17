США решили санкционировать пол-Африки за сотрудничество с Россией

США намерены санкционировать африканские страны за поощрение РФ в её "пагубной" деятельности". Африканцы должны контратаковать, считает эксперт Владимир Шубин.

"Закон о противодействии злонамеренной деятельности России в Африке"

Конгресс США примет закон о санкциях против африканских стран, которые способствуют на континенте "злонамеренной" деятельности России в подрыве целей и интересов США.

Об этом говорит поручение конгресса государственному секретарю — в течение 90 дней:

подготовить отчёт о деятельности РФ в Африке,

разработать программу противодействия и наказания виновных российских и африканских чиновников.

В документе указывается, что влияние России в Африке осуществляется через:

"российских олигархов",

частных военных подрядчиков, финансируемых Россией,

других физических и юридических лиц, "прямо или косвенно нанятых или финансово или политически связанных с Россией и её должностными лицами".

Эти агенты влияния, по мнению конгрессменов и сенаторов, "манипулируют африканскими правительствами и их политикой, а также общественным мнением и избирательными предпочтениями африканского населения и групп диаспоры, в том числе в Соединенных Штатах".

Поэтому США надо "инвестировать, задействовать или иным образом контролировать стратегические сектора в Африке", такие как:

добыча полезных ископаемых и другие формы добычи и эксплуатации природных ресурсов,

военные базы и другие соглашения о сотрудничестве в области безопасности,

информационные и коммуникационные технологии.

Меры по противодействию РФ в Африке должны включать обычный набор средств соросовских институтов, которые ведут к "цветным революциям" :

укреплять демократические институты;

повышать прозрачность и подотчетность правительства;

улучшать стандарты, касающиеся прав человека, труда, антикоррупционных инициатив, финансовой прозрачности;

контролировать природные ресурсы и добывающую промышленность, а также другие принципы надлежащего управления.

Правительство США на основе закона будет выявленных лиц санкционировать. Из конкретных стран, попавших под влияние РФ, в документе названа Ливия.

Представляя законопроект, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс, заявил, что нельзя дать РФ в Африке уклониться от санкций и подорвать интересы США, упомянув при этом виновных — ЦАР и Мали.

Председатель подкомитета палаты представителей по Африке Карен Басс отметила, что российское военное влияние вызывает особую обеспокоенность после "серии переворотов" в Сахеле.

"Российские наёмники также участвовали в конфликтах в Ливии, Мозамбике и Южном Судане, среди прочих", — сказала она.

Чем сотрудничество с Россией привлекает африканские страны

В последние годы Россия расширила свое присутствие на континенте, Триумфальное возвращение в Африку было закреплено на саммите в Сочи в 2019 году, на котором присутствовали 45 глав государств африканского континента. Вторая встреча в Москве запланирована на 2022 год.

В 2021 году торговый оборот РФ с Африкой вырос до 20 миллиардов долларов в год, что вдвое больше, чем в 2015 году.

Однако эта сумма остается незначительной по сравнению с показателями Китая, чья годовая торговля с Африкой оценивается в 254 миллиарда долларов, что почти эквивалентно ВВП Алжира и Марокко вместе взятых.

Тем не менее, Россия, действительно, привлекательна как партнёр для африканцев, прежде всего, своей идеологией консервативной суверенной страны, противоборствующей либеральной идеологии Запада.

В Африке откровенно не уважают бывшие метрополии за неоколониализм. Бытует мнение, что Запад никогда не будет стремиться сделать Африку конкурентноспособной, например, Африка ждёт и никак не дождётся отмены квот на сельхозпродукцию для поставок в ЕС.

Россия же конкретно помогает в построении суверенных экономик, работая в таких важных отраслях, как энергетика и добыча полезных ископаемых, обучая студентов из Африки и проводя переподготовку кадров, работающих на ещё советских предприятиях. Сегодня даже возникает ощущение советского дежавю, возвращающегося к 60-м и 70-м годам прошлого века.

В горнодобывающем секторе континента работают "Русал", который добывает бокситы в Гвинее, а также "Норгольд", "Ренова", "Алроса", работающие в таких странах, как Южная Африка, Ангола, Буркина-Фасо, Зимбабве и ЦАР, где они добывают золото, алмазы, марганец и платину. В газовом и нефтяном секторах в Африке укрепились "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл". Они входят в местные компании, не имея контрольного пакета акций, поэтому не попадают под санкции.

Кроме того, Москва помогает удержаться от возврата к власти ставленников Запада и экстремистов, всячески поддерживая суверенные силы, в том числе продажей оружия, военными инструкторами, частными охранными структурами.

В разгар СВО Россия сначала с Мадагаскаром, а потом и с Камеруном подписала военные соглашения об обмене информацией и обучении военных. В период с 2017 по 2019 год Россия подписала двадцать таких соглашений, что намного больше, чем в предыдущие годы. Среди партнёров — Мали, ЦАР и Ливия. Соглашения с Мозамбиком и Суданом направлены на облегчение захода российских военных кораблей в порты двух стран.

Два соглашения с ЦАР и Суданом предусматривают расширение сотрудничества вплоть до создания представительства Минобороны России в партнерских структурах страны-подписанта.

Россия со странами Африки заключила около половины своих сделок по продаже оружия, в том числе на ведущих рынках, таких как Египет, Алжир, Судан и Ангола. Контракты госкомпании "Рособоронэкспорт" охватывают все виды оружия.

Итог — поддержка Африки в ООН

Как итог, 17 африканских стран, в том числе Алжир, Ангола, Мали, Мозамбик, Сенегал и ЮАР воздержались при голосовании по резолюции ООН, осуждающей "вторжение" в Украину в начале марта. Эритрея проголосовала против, а восемь других стран континента не голосовали. Другую резолюцию в Совете по правам человека ООН — за исключение РФ из Совета, не поддержали более половины стран Африки.

Африка должна требовать отмены антироссийских санкций

Как сказал Pravda. Ru главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин, Африка всегда имела свою позицию по разным вопросам, таким как война в Ливии, Ираке, Афганистане и так далее.

Эксперт уверен, что конгресс США примет закон о наказании неугодных африканских правительств, его уже приняла палата представителей и его передали в Сенат, где было уже два чтения.

"Концептуально нового там ничего. Это очередной пример того, что в английском называют "буллинг", то есть людей заставляют делать то, что им не надо, их изматывают и так далее. Опасность в том, что так называемым международным финансовым организациям помощи предписано выступать против тех стран, которые, якобы, способствуют российской политике", — сказал эксперт.

По его словам, в списке африканских стран, которые будут санкционированы США может оказаться любая страна, которая требует "их внимания".

С другой стороны, законопроект показывает, что Россия действительно имеет в Африке своих друзей и что Россия, наконец, как следует стала заниматься Африкой, уверен Владимир Шубин.

Эксперт отметил, что большинство стран мира не поддерживают Соединенные Штаты и Запад, и это проявляется в том, что они отказываются применять санкции. По его мнению, для стран Африки поддерживать санкции опасно, потому что, например, эмбарго на экспорт калийных удобрений обещает большие проблемы с голодом.

"Африканским странам, кроме взвешенной позиции, нужно требовать отмены антироссийских санкций. Потому что Россия выдержит, слава Богу, несмотря на все трудности, а вот этим странам приходится очень сильно больно из-за санкций против России", — сказал Владимир Шубин.

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