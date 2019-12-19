Путин и Эрдоган поделили влияние в Ливии

Бумеранг, брошенный в Каддафи, вернулся

Турция предприняла шаги для ввода армии в Ливию. Меркель и Макрон бросились звонить Путину, но европейцы свой шанс остаться в Ливии упустили.

Двоевластие в Ливии

Турция и Ливия в лице Файеза Сараджа заключили в конце ноября меморандум о военной помощи и демаркации морских границ между странами в Восточном Средиземноморье.

Отметим, что в Ливии после уничтожения Муаммара Каддафи царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем (признан ООН). Власти восточной части страны (Тобрук) сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не считает Хафтара законным лидером. Как отмечал командующий военным флотом Ливии адмирал Фарадж Махдауи, генерал Хафтар приказал топить турецкие корабли.

Турция хочет военную базу в Ливии

15 декабря Эрдоган лично встретился с Сараджем, а 16 декабря комиссия парламента Турции по иностранным делам одобрила заключенный меморандум. Турция в его рамках предлагает Сараджу поддержку в создании сил быстрого реагирования, а также в расширении сотрудничества в области разведки и обороны. Кроме того, Анкара планирует создать военную базу в Триполи.

Второй пункт договора касается разграничения морских зон между странами, которые богаты природным газом и оспариваются другими средиземноморскими странами: Сирией, Грецией, Израилем, Кипром. Оба положения вызвали резкую реакцию Греции и Египта. Посол Ливии в Афинах в пятницу был объявлен персоной нон-грата. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 17 декабря заявил, что не позволит никому контролировать Ливию, "это вопрос национальной безопасности Египта".

На это специальный посланник Турции в Ливии Эмрулла Ишлер ответил, что сделка остановит тех, кто пытается игнорировать Турцию в восточной части Средиземного моря.

"Этим решением Турция стала во главе Восточного Средиземноморья. Турция показала, что она плеймейкер в регионе ", — отметил Ишлер.

Путин и Эрдоган поделили влияние в Ливии

16-17 декабря главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон позвонили Владимиру Путину, сообщается, что основное внимание в разговоре они уделили "урегулированию ливийского кризиса". По той же теме Путин дважды говорил за неделю с Эрдоганом.

"Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 10 Фото 10 стран, где не ждут американцев

Европейские тяжеловесы не случайно бросились за советом к президенту России. Известно, что он предложил Турции совместно работать в Ливии. "И мы с этим согласились", — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу, настаивая на том, что Ливия не является зоной конкуренции между двумя странами. При этом известно, что Россия поддерживает Хафтара.

Неизвестно, как поделили влияние в Ливии Путин с Эрдоганом, но очевидно, что задача стоит общая ﻿- вытеснить из страны Запад и его энергетические компании, и это было бы логично, бумеранг должен ударить по тем, кто развалил страну в надежде поживиться ее богатствами.

Несмотря на то, что Эрдоган поддерживает "братьев-мусульман" и их боевиков, у Путина уже есть опыт сосуществования с Турцией в Сирии. Этот опыт состоит в постепенном выдавливании террористов и склонении умеренных исламистов к диалогу с легитимными властями. Это сложная конкурентная борьба, но политическая воля России и Турции решают проблему. Так, в Сирии Москва и Анкара вынудили Саудовскую Аравию отказаться от лидирующей роли, США — тоже, Египет взят в клещи и должен будет адаптироваться. У Алжира и Туниса есть свои внутренние проблемы.

Запад стратегически проиграл России и Турции

Увязнув в толерантности и проблеме мигрантов, Европа молча наблюдает, как Турция и Россия возвращаются в Средиземноморье. Важнейшим моментом этого возвращения является военный контроль над коммерческими морскими путями, которые проходят через Суэцкий канал и идут в европейские порты (и за пределы Гибралтара), а также эксплуатация крупных нефтяных и газовых месторождений.

Запад стратегически проиграл, настраивая Турцию против себя. Это и отказ принять Турцию в ЕС, и отказ от поставок ЗРК Patriot, и ставка на курдов — врагов Эрдогана — главы страны — члена блока НАТО, и попытка военного переворота, одобренного американцами. Запад также стратегически проиграл, приближаясь к границам России с заявленной целью борьбы против нее, наложением на нее санкций.

Запад совсем не понимает, как думают Путин и Эрдоган, а они думают, прежде всего, о безопасности своих границ, о суверенитете, о балансировке сложного этнического и конфессионального состава. Эта линия кажется европейцам излишне агрессивной, но Россия и Турция так не считают. Жалуясь на отсутствие американцев, которые уверены, что нефть Ближнего Востока уже не лимитирующий фактор их внешней политики, европейцы теряют все на Ближнем Востоке, прежде всего, экономические и в конечном итоге энергетические интересы.

А Россия и Турция стали "поставщиками безопасности" в Средиземноморье. Хафтар и Сарадж теперь не смотрят ни на французов, ни на итальянцев, ни на американцев. В конечном счете они понимают, что только русские и турки принесут стабильность в страну. И это не вопрос денег, а политическое предложение, приспособленное к сегодняшним реалиям. Это предложение тому же Китаю, который со своим "Новым шелковым поясом" пойдет по безопасному пути.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, ПНС не обладает всеми полномочиями для заключения такого рода соглашений с Сараджем. По словам эксперта, Сарадж хочет втянуть турок в противостояние с ЛНА Хафтара, который уже "практически отрезал город Триполи от западных районов, союзнических с исламскими группировками, его поддерживающими".

Сарадж, по словам Вячеслава Матузова, соглашением с Турцией допустил стратегический просчет, потому что подлинной целью Турции является "не Ливия даже", а результат подписания ливийско-турецкого соглашения по разделу Восточного Средиземноморья.

"И борьба идет за сектора природного газа, которые будут разрабатываться ближайшими странами — Турцией, Сирией, Ливаном, Кипром и Израилем. И в этой ситуации турки намереваются изменить границы своего влияния, своей экономической зоны и хотят расширить ее за счет Кипра и Греции", — сказал эксперт.

Россия заявляла, что ливийское урегулирование должно производиться ливийскими политическими силами и никакого иностранного вмешательства не должно быть, продолжил Вячеслав Матусов. Он полагает, что в конечном итоге российско-американское "понимание проблемы" даст ответ на все вопросы.

"Я не исключаю, что в сложившихся условиях армия Хафтара будет продолжать медленно наступать и путем переговоров с местными племенами, которые все еще остаются на стороне Сараджа, будет занимать позиции, и в конечном итоге столица Ливии Триполи окажется под контролем Ливийской национальной армии, ливийский парламент переедет в столицу. У Сараджа шансов на выживание нет, потому что он не захотел идти на компромиссы", — резюмировал эксперт.

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