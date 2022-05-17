Глава МИД Сергей Лавров рассказал о судьбе дипломатов, которых выслали из недружественных стран. Министр пообещал, что сотрудники МИД найдут работу в Африке, Азии и СНГ.
Сергей Лавров выступил с речью на форуме "Новые горизонты".
Лавров объяснил, что Россия переформатирует центральный аппарат МИД. Дипломаты, изгнанные из Европы, будут трудоустроены в составе дипломатических миссий в Африке, Азии и СНГ.
Министр иностранных дел отметил, что Запад "раззадоривает" нейтральные государства, однако на гарантии безопасности могут рассчитывать только члены НАТО. Он назвал вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции сдерживанием РФ.
Ранее посол РФ в Германии заявил, что политики в ФРГ понимают, что сломить Россию не удастся.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".