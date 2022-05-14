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Автор Денис Постольский

Посол РФ в Германии: политики в ФРГ понимают, что сломить Россию не удастся

Мир

Здравомыслящая часть истеблишмента ФРГ понимает, что сломить и изолировать Россию не получится, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, заявления политиков Германии в пользу скорейшего эмбарго на российские нефть, газ, уголь делаются "скорее из внутриполитических соображений или в угоду англосаксонскому мейнстриму".

По словам дипломата, "немцы понимают: если перестанет идти газ, подорожает все, будет холодно".

Остановка поставок российского газа в Германию будет катастрофической для страны, сообщил глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
газ германия
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