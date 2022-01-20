Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией

В Мали считают, что военное сотрудничество с Россией — альтернатива для африканских государств, которые хотят отомстить Франции.

Франция не решила проблему терроризма в Мали

Об этом пишет африканская пресса. Так издание maliactu. net напоминает, что Мали решила обратиться за помощью к России из-за провала операции "Бархан", начатой ​​в 2014 году под руководством французской армии. Однако после многолетнего присутствия французов на территории Мали атаки джихадистов не прекращаются, а их группы свободно передвигаются по всей территории.

Кроме того, Франция решила сократить свои силы в регионе, и "у Мали нет другого выбора, кроме как найти ещё одного сильного союзника, способного решить проблему безопасности в стране".

Почему выбор Мали пал на Россию

Этим сильным союзником руководство страны признало Россию.

Выбор вызван успехом антитеррористической операции РФ в Сирии, которая позволила сохранить государственность страны и наладить мирную жизнь. По мнению газеты, сирийская кампания показала, что "с точки зрения тактики применения российская военная техника — лучшая в мире".

Напомним, что договор о военном сотрудничестве между РФ и Мали был подписан летом 2019 года. Там указано, что он охватывает область совместной подготовки войск (сил), инженерного обеспечения и взаимодействия в мероприятиях по борьбе с терроризмом.

"Всякий раз, когда Мали оказывалась в трудных ситуациях с момента обретения независимости, Россия всегда была с нами", — заявил в прошлом году во время переговоров в Москве министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

"Мы находимся в сложной ситуации и всё же обращаемся к нашему другу, чтобы он мог нам помочь", — продолжил министр, добавив, что "до 80%" военной техники Мали имеет российское происхождение.

Его коллега Сергей Лавров указал, что Москва продолжит поставлять "технику, боеприпасы, вооружение" и обучать малийских офицеров, чтобы Бамако мог "эффективно" защищаться от террористической угрозы.

Мали призывает соседей воспользоваться помощью РФ

Maliactu.net призывает соседние страны рассмотреть возможность "диверсификации своих партнёров" для борьбы с терроризмом. Издание указывает, что всё больше африканских стран обращаются к России за помощью в борьбе с террористическими группировками.

Например, Центральноафриканская Республика, 80% территории которой были оккупированы джихадистами.

Однако "благодаря поддержке российских инструкторов, национальной армии (FACA) удалось взять под контроль всю территорию страны, многие регионы которой годами контролировались террористами".

Ранее издание сообщило, что восемь миллионов малийцев подписали петицию к Кремлю с просьбой о помощи, недавно в Бамако прошёл многотысячный митинг в поддержку действий правительства.

Национальная идея африканских стран — процветание, которое Франция не позволит

Под эти действия Мали подведена национальная идея, которая может стать африканской идей. Об этом пишет Джонас Йен в lefaso.net.

Он вспоминает слова президента Франции Жака Ширака, который сказал, что счастье франкоязычных африканских стран не достигается с помощью Франции, которая основана на ограблении Африки.

Автор утверждает, что Франция

продолжает политику неоколониализма на континенте,

следит за экс-колониями с помощью своих людей в бизнесе и правительствах

и делает всё, чтобы закабалить африканские страны с помощью МВФ и не дать им стать богаче.

"Франция не отказалась от рабства, от убийств, чтобы во что бы то ни стало держать Африку в узде, как во времена колониальных завоеваний. Её отношение к Мали легко доказывает это. Африканцы должны освободиться", — призывает автор.

По его словам, африканская молодёжь "просыпается" как в гражданских, так и в военных кругах и "хочет мести".

"Именно так мы должны понимать позицию молодых офицеров в Мали, решивших положить конец рабству и империалистической практике", — уверен Жонас Йен.

Франция ввела санкции против Мали

На саммите 9 января в Аккре, Гана, региональное объединение ЭКОВАС приняло санкции против Мали —

были закрыты сухопутные и воздушные границы,

приостановлены все коммерческие операции, за исключением поставок предметов первой необходимости, включая фармацевтические препараты и медицинские принадлежности, а также оборудование для контроля COVID-19.

Санкции введены, чтобы противостоять тому, что в ЭКОВАС (читай — Франции) называют "неэффективным управлением в переходный период".

Сейчас в Мали правит временное правительство, сформированное после военного переворота в августе 2020 года. Оно обратилось 1 января к народу с предложением отложить выборы в стране на пять лет, пока с исламским экстремизмом не будет покончено.

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