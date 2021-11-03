EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
С 13 ноября в театре Джигарханяна состоится премьера по Салтыкову-Щедрину
Домогаров прокомментировал слухи о своём уходе из Театра Моссовета
В Театре Моссовета высказались об уходе Домогарова
В Госдуме отреагировали на высказывание Байдена о "горящей тундре" в России
Порноактрису Фокс арестовали на 14 суток за фото с голыми ягодицами у Кремля
143 россиянина получат премии в области науки и техники
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и полетят самолёты
Собчак о закрытии шоу "Игра" на ТНТ: "Дело в плагиате"
Режим нерабочих дней и каникулы продлили в Томской области

Французские эксперты анализируют провал в Мали

Мир

Французская политика в Мали потерпела оглушительный провал. После многолетней операции, официально направленной против боевиков на севере страны, президент Эммануэль Макрон объявил о её сворачивании.

Французские эксперты анализируют провал в Мали

За время, которое французские войска провели в африканской республике, террористическая угроза только усилилась. Боевики, связанные с "Аль-Каидой"* и "ИГ"* (запрещённые в России террористические организации) захватили северные районы страны и активно действуют на юге, терроризируя жителей страны и нападая на военных. Правительство Мали обвиняет самих французов в подготовке террористических групп.

Поняв, что французский контингент не будет действительно бороться против боевиков, новое малийское правительство пригласило в страну российских специалистов из "ЧВК Вагнера". Россияне уже прославились успехами в Центральноафриканской Республике и Мозамбике, и для малийцев стало естественным шагом обратиться именно к ним для подготовки национальной армии. С правительством полностью солидарно общество: по данным социологических опросов, французские войска и миротворцы ООН вызывают стойкую антипатию у малийцев, а российских профессионалов наоборот, ждут и рассматривают в качестве своих защитников.

Теперь французское экспертное сообщество вынуждено анализировать причины своего провала. Франсуа д'Авенель из издания Strategika отмечает, что по сути, Макрон признал неспособность Франции бороться с террористами. Кроме того, журналисты отмечают, что Франция действительно заигрывала с сепаратистскими группировками в Мали.

По мнению Strategika, Французское государство потерпело поражение в Мали, не выполнило свои обязательства и теперь уходит, оставляя русским решать проблему.

Корни этой неудачи следует искать в системных многолетних ошибках политики Франции. В 2011 году Париж активно участвовал в свержении правительства Каддафи в Ливии. Таким образом, Франция дестабилизировала весь регион Сахель в Африке. В дальнейшем Франция зациклилась на собственных интересах, пытаясь диктовать свою волю собственным бывшим колониям. Эта политика провалилась — французы игнорировали нужды и чаяния самих африканских республик, и в результате только настроили против себя народы. Вместо выстраивания равноправных отношений с государствами региона и поиска общего языка с Россией и другими государствами, французы действовали в интересах собственной олигархии.

Однако, по мнению автора, Макрон не намерен как-то менять свою политику. Так, выступление французского президента на форуме Франция-Африка он сравнил со "зрелищем", которое имело отношение только к предвыборной агитации, а не разговору по существу. В конечном счёте, уверен д'Авенель, Макрон приносит интересы государства в жертву правящей элите и собственной политической карьере.

* организации, запрещённые на территории РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Бузова получила неприличный подарок от писателя Цыпкина
Песков ответил на статью FT о смертности в России от коронавируса
Депутат Госдумы: США не следует ёрничать, пожары в Америке были и будут.
С 13 ноября в театре Джигарханяна состоится премьера по Салтыкову-Щедрину
Домогаров прокомментировал слухи о своём уходе из Театра Моссовета
В Театре Моссовета высказались об уходе Домогарова
Военный историк Юлин: вероятность войны между Украиной и Россией очень высока
В Госдуме отреагировали на высказывание Байдена о "горящей тундре" в России
Французские эксперты анализируют провал в Мали
Порноактрису Фокс арестовали на 14 суток за фото с голыми ягодицами у Кремля
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Ирина Шлионская Нетленная "римская принцесса" была вампиром? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров
Общество
В Москве задержали врио президента СССР
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников