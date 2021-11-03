Французские эксперты анализируют провал в Мали

Французская политика в Мали потерпела оглушительный провал. После многолетней операции, официально направленной против боевиков на севере страны, президент Эммануэль Макрон объявил о её сворачивании.

За время, которое французские войска провели в африканской республике, террористическая угроза только усилилась. Боевики, связанные с "Аль-Каидой"* и "ИГ"* (запрещённые в России террористические организации) захватили северные районы страны и активно действуют на юге, терроризируя жителей страны и нападая на военных. Правительство Мали обвиняет самих французов в подготовке террористических групп.

Поняв, что французский контингент не будет действительно бороться против боевиков, новое малийское правительство пригласило в страну российских специалистов из "ЧВК Вагнера". Россияне уже прославились успехами в Центральноафриканской Республике и Мозамбике, и для малийцев стало естественным шагом обратиться именно к ним для подготовки национальной армии. С правительством полностью солидарно общество: по данным социологических опросов, французские войска и миротворцы ООН вызывают стойкую антипатию у малийцев, а российских профессионалов наоборот, ждут и рассматривают в качестве своих защитников.

Теперь французское экспертное сообщество вынуждено анализировать причины своего провала. Франсуа д'Авенель из издания Strategika отмечает, что по сути, Макрон признал неспособность Франции бороться с террористами. Кроме того, журналисты отмечают, что Франция действительно заигрывала с сепаратистскими группировками в Мали.

По мнению Strategika, Французское государство потерпело поражение в Мали, не выполнило свои обязательства и теперь уходит, оставляя русским решать проблему.

Корни этой неудачи следует искать в системных многолетних ошибках политики Франции. В 2011 году Париж активно участвовал в свержении правительства Каддафи в Ливии. Таким образом, Франция дестабилизировала весь регион Сахель в Африке. В дальнейшем Франция зациклилась на собственных интересах, пытаясь диктовать свою волю собственным бывшим колониям. Эта политика провалилась — французы игнорировали нужды и чаяния самих африканских республик, и в результате только настроили против себя народы. Вместо выстраивания равноправных отношений с государствами региона и поиска общего языка с Россией и другими государствами, французы действовали в интересах собственной олигархии.

Однако, по мнению автора, Макрон не намерен как-то менять свою политику. Так, выступление французского президента на форуме Франция-Африка он сравнил со "зрелищем", которое имело отношение только к предвыборной агитации, а не разговору по существу. В конечном счёте, уверен д'Авенель, Макрон приносит интересы государства в жертву правящей элите и собственной политической карьере.

* организации, запрещённые на территории РФ