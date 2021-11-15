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Автор Любовь Степушова

Франция потакает желанию США развязать войну с Россией

Мир » Европа

Президент Франции Эмманюэль Макрон быстро вернул себе место у ног Джо Байдена — скандальное предательство с подлодками забыто. Париж отрабатывает новую задачу, не понимая, что влияние в Африке не вернуть, а войну с Россией развязать можно.

Франция потакает желанию США развязать войну с Россией

Пощёчина от США забыта в Франции быстро

Главы американской и французской дипломатии Энтони Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан заявили в субботу о "вызывающих беспокойство российских военных действиях" после размещения российских войск на границе с Украиной.

Главы внешнеполитических ведомств также напомнили о "своей непоколебимой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины ", согласно заявлению Госдепартамента США.

А ещё совсем недавно тот же Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с Вашингтоном на фоне передачи США Канберре технологий по строительству атомных подлодок и потребовал уважения от союзника по НАТО, отозвав посла из США. Во Франции действия США назвали "пощёчиной".

Впрочем, президент Макрон скоро поехал к коллеге Байдену объясняться (не наоборот) и после уверений последнего в "ценном партнёрстве" Франции для США перевёл стрелки обвинений на Австралию, мол, она "солгала" США, что предупредила Францию об отказе от контракта.

"Ценный партнёр" тут же стал оправдывать свою ценность — продвигать новую встречу в Нормандском формате, которая не нужна в свете невыполнения Украиной решений предыдущих встреч, и выдвигать претензии к РФ по её действиям в рамках Минских соглашений, делая Москву стороной конфликта.

Франция больше Африке не указ

Претензии и гораздо более чувствительные есть у Парижа и к "неприемлемому" поведению РФ во франкоязычной Африке.

Именно этот вопрос обсуждался 12 ноября в рамках формата 2Х2 во Франции между министрами иностранных дел и главами минобороны обеих стран. Характерно, что по итогам переговоров министры не сделали каких-либо заявлений. Это говорит о том, что позиция России выглядела жёстко — не лезьте в наши отношения с Африкой.

Заметим, что перед встречей в Париже 11 ноября в Москве Сергей Лавров встретился с малийским коллегой Абдулаем Диопом, который отметил, что Москва поддерживает Мали с момента обретения независимости и поставила 80% её военной техники.

"Страна нуждается в российской авиатехнике и подготовке персонала", сказал Диоп РИА"Новости".

"Мали — суверенная страна, и не ЭКОВАС, ООН или Франция не должны указывать ей, с каким партнером работать", — добавил он.

Франция хочет новой войны в Европе и снова с Россией?

Нынешнее руководство Франции не способно мыслить стратегически. А вот, Шарль де Голль, который не спешил входить в НАТО, уже приостановил бы членство в альянсе и нанес бы Путину небольшой визит вежливости, вот так, просто из чистой дружбы и договорился о совместных действиях в Мали и Ливии.

А Макрон потакает желаниям США снова развязать мировую войну в Европе и снова с Россией.

У Владимира Путин есть мандат на такую войну, потому что называется обложили со всех сторон.

А вот, у Джо Байдена такого мандата после Ирака и Афганистана нет. Что же касается Франции, то такой мандат у неё и не ищется, силёнок нет. Макрон не может справится с наведением порядка в пригородах Парижа, зреет приход к власти националистов в хорошем де-голлевском смысле, куда уж ему тягаться с Путиным.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы мали франция украина сергей лавров жан-ив ле дриан энтони блинкен
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