Во Франции призвали выйти из НАТО после разрыва контракта по подлодкам

Франция и США переживают дипломатический кризис после того, как Австралия сорвала крупную сделку с Парижем на строительство подводных лодок и отдала предпочтение американским атомным подлодкам, сообщает издание France Info.

По мнению депутата Национального собрания Жан-Люка Меланшона, Франция нужно перестать "тешить себя иллюзиями" и покинуть НАТО, а также запретить Североатлантическому альянсу строительство центра передового опыта в сфере космической безопасности, который должен появиться в Тулузе.

В статье указывается, что Канберра пошла на срыв сделки из-за соглашения, достигнутого с Вашингтоном и Лондоном. Данная ситуация свидетельствует об ослаблении связей Франции с её англосаксонскими союзниками по НАТО. Все это приведёт к "тяжёлым последствиям", считают авторы материала.

Французские парламентарии обратили внимание на два события, подрывающих авторитет НАТО, — вывод американский войск из Афганистана без согласования с партнёрами по Альянсу и срыв сделки по подлодкам из-за влияния США на Австралию. Депутаты считают, что Франции пора пересмотреть отношения с её "историческим союзником".

Авторы статьи подчеркнули, что аннулирование контракта, заключённого между Парижем и Канберрой пять лет назад, повергло в шок промышленность Франции.

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