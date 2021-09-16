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Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".

Захарова напомнила Франции о срыве контракта по вертолётоносцам "Мистраль"

Австралия заключила партнёрское соглашение с Великобританией и США в сфере обороны и безопасности (AUKUS), поэтому решила в одностороннем порядке разорвать 90-миллиардный контракт с французской компанией Naval Group, который предполагал строительство 12 военных подлодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал срыв сделки "ударом в спину".

По словам Захаровой, сама Франция сделала то же самое в отношении России, когда в 2015 году отменила сделку с Москвой на покупку двух вертолётоносцев "Мистраль".

"Откуда гнев и горечь? <…> Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" — написала представитель внешнеполитического ведомства РФ в своём Telegram-канале.

В 2011 году "Рособоронэкспорт" и французская компания DCNS/STX заключили контракт на поставку двух "Мистралей". Стоимость контракта составляла 1,2 миллиарда евро. Из-за событий на Украине и антироссийских санкций тогдашний президент Франции Франсуа Олланд принял решение отказаться от сделки.

 

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Где в итоге оказались "Мистрали", которые Франция не продала России
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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