Австралия решила умереть за интересы США

Азиатско-тихоокеанскому региону гарантирована гонка вооружений в связи с приобретением Австралией по новому пакту с США и Великобританией атомных подводных лодок, которые местные "зелёные" называют "плавучими Чернобылями".

Беспрецедентная сделка

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обнародовал 16 сентября соглашение о переходе подводного флота на атомные подводные лодки с помощью США и Великобритании. При этом Австралия отказалась от договорённостей с Францией.

Сделка по приобретению атомных подводных лодок, заключенная в рамках нового пакта под названием AUKUS, ранее считалась немыслимой как с политической, так и с практической точки зрения, потому что Канберра не рассчитывала, что США или Великобритания поделятся своими ядерными технологиями, и опасалась протестов населения против присутствие ядерных объектов в безъядерной стране.

Теперь Австралия станет единственной страной в мире, не обладающей ядерным оружием, но имеющей атомные подводные лодки.

Моррисон сказал, что они будут разработаны в течение следующих полутора лет и построены в Аделаиде. Официальные лица заявили, что эти суда будут более тихими и более мощными, чем существующий подводный флот Австралии, и будут "сдерживать" амбиции Китая на Дальнем Востоке.

"Плавучие Чернобыли" поставят Австралию на линию лгня

Лидер "зеленых" Австралии Адам Бандт назвал сделку одним из "худших решений в области безопасности за последние десятилетия".

"Это опасное решение, которое сделает Австралию менее безопасной после размещения плавучих Чернобылей в центре наших крупных городов", — сказал он ABC News.

"Премьер-министр должен объяснить, что произойдет в случае аварии на ядерном реакторе в центре одного из наших крупных городов. Сколько людей в Брисбене, Аделаиде или Перте погибнут в результате этого? " — добавил Брандт.

По его мнению, эскалация напряженности между Китаем и Австралией увеличит риск ядерной войны, что "поставит Австралию прямо на линию огня".

"Мы, как региональная держава, должны придерживаться независимого курса и делать все, что в наших силах, для деэскалации конфликта в регионе", — отметил политик.

"Премьер-министр очень четко сказал, что он видит это в терминах холодной войны, которая закончилась гонкой вооружений и чуть не закончилась ядерным уничтожением. Мы не можем туда вернуться ", — убеждён лидер зелёных.

Он надеется с помощью лейбористов наложить на сделку вето в парламенте.

Австралия делает ставку на победу США в войне с Китаем

Аналитик по оборонным и стратегическим исследованиям Австралийского национального университета Хью Уайт сказал, что нельзя исключать ответных мер Китая на соглашение.

"Это действительно очень большая сделка, полная рисков и, безусловно, меняющая подход Австралии к региону", — сказал Уайт радио ABC в четверг.

Он добавил, что трехсторонний пакт послужит интересам США, поскольку даст ключевому союзнику более мощные подводные лодки в Тихом океане.

"В обостряющемся соперничестве между Америкой и Китаем мы поддерживаем Соединенные Штаты и делаем ставку на то, что они выиграют", — сказал профессор Уайт. "Но факт в том, что когда мы смотрим на 10 или 20 лет вперед, я не думаю, что мы можем предположить, что Соединенным Штатам удастся эффективно дать отпор Китаю", — добавил он.

Эксперт пояснил, что за трехсторонним характером сделки стоит тот факт, что Великобритания нуждалась в американском разрешении на передачу сверхсекретной ядерной технологии.

Это показало, насколько серьезно Америка относится к необходимости "наращивать мускулы" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Это очень значительное улучшение, можно сказать, эскалация сотрудничества между тремя странами в ответ на угрозу со стороны Китая", — сказал Уайт.

Китай предупреждает Австралию

Отношения Австралии с Китаем становятся всё более напряжёнными после того как Канберра потребовала расследования причин пандемии Covid, которая возникла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Китай в ответ ввёл запрет на экспорт значимых для Австралии — угля, меди, сахара.

Высокопоставленный китайский дипломат, заместитель посла Китая в Канберре Ван Синин в апреле сделал предупреждение Австралии, заявив, что сверхдержава — это "не корова, которую сначала доят, а затем режут".

"Китай — не корова. Я не думаю, что кому-то может прийти в голову идея доить Китай, когда он в расцвете сил, и замышлять его в конце концов убить", — сказал Ван.

"Австралия попустительствовала Соединённым Штатам в очень неэтичном, незаконном и аморальном подавлении китайских компаний. Не пытайтесь притвориться, что у вас высокие моральные принципы", — цитирует дипломата news.com.au.

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