Новый альянс США, Британии и Австралии стал "ножом в спину Парижа"

Новый план оснащения Австралии атомными подводными лодками с использованием технологий США и Великобритании может быть направлен на противодействие Китаю, но нарушает интересы Франции, которая из-за него потеряла крупный контракт с Канберрой на судостроение.

Напомним, президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и его британский коллега Борис Джонсон объявили об инициативе создания альянса AUKUS. Предполагается, что он предоставит Австралии атомные, но обычно вооружённые подводные лодки, что сделает ее первой неатомной страной, обладающей таким оружием.

Чем недоволен Париж

Французская судостроительная военно-морская группа уже "выразила разочарование” этим заявлением, поскольку оно означает, что Канберра отказывается от своего контракта на дюжину дизель-электрических подводных лодок.

По данным австралийской прессы, стоимость этого контракта составляет 90 миллиардов австралийских долларов (€56 млрд или $66 млрд).

Контракт с Военно-морской группой был лично поддержан президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал "полную приверженность" ему еще в июне, хотя Австралия, по-видимому, уже вела переговоры с Лондоном и Вашингтоном.

"Достойное сожаления решение Канберры противоречит букве и духу сотрудничества, которое преобладало между Францией и Австралией”, — заявили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооружённых сил Флоренс Парли в совместном ответе на объявление AUKUS.

Часть проблемы со сделкой с Военно-морской группой заключалась в том, что правительство Австралии настаивало на производстве и поставке компонентов на местном уровне, сообщает Reuters. По крайней мере один австралийский депутат уже задавался вопросом, будет ли Канберра выдвигать те же требования в сделке с AUKUS или просто купит готовые лодки в Вашингтоне и Лондоне.

Во Франции решение союзников по НАТО назвали "ножом в спину Парижу, который посредством сделки с Австралией стремился укрепить свою собственную дополняющую роль в Индо-Тихоокеанском регионе".

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Многочисленные наблюдатели за виртуальной встречей лидеров США, Великобритании и Австралии отмечали, что соглашение AUKUS имеет как финансовые, так и политические последствия для Франции:

французское правительство владеет 62% акций Naval Group, а оставшаяся треть принадлежит компании Thales, которая сама частично принадлежит государству.

Потеря контракта с США и Великобританией также станет "серьёзным ударом для Макрона” и "может побудить Францию переосмыслить стратегические союзы с англосферой”, считают наблюдатели.

Появилось даже мнение, что "прискорбное” решение Австралии "усиливает необходимость поднять вопрос о европейской стратегической автономии как единственном надёжном способе защиты интересов и ценностей ЕС в мире".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Королевский военно-морской флот Австралии в настоящее время эксплуатирует шесть подводных лодок класса "Коллинз", построенных по шведскому проекту в период с 1990 по 2003 год в Порт-Ривер, недалеко от Аделаиды.

Канберра заключила сделку с Naval Group в 2016 году на дюжину новых судов, но с тех пор контракт "разорвался из-за ряда разногласий по поводу растущих затрат, изменений в дизайне, смещения графика и участия местной промышленности”, согласно данным австралийского издания Financial Review.