"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии

Австралия принесена в жертву стремлениям США остановить Китай. Китай обещает отомстить.

Канберре дана отмашка атаковать Китай

Австралия в среду, 21 апреля, вечером отменила несколько соглашений, ранее заключённых с Китаем в контексте инфраструктурного проекта "Один пояс — один путь".

Отношения двух стран обострились во время эпидемии коронавируса, когда Канберра вслед за Вашингтоном потребовала "независимого" расследования для выяснения происхождения вируса. Кроме того, Австралия остаётся одним из самых активных критиков политики китайских властей в отношении уйгуров и постоянно интересуется правами и здоровьем арестованной год назад в КНР австралийской журналистки Ченг Лей.

В ответ на вмешательство в его внутренние дела Китай в прошлом году ввёл запрет на экспорт из Австралии целого ряда сырьевых товаров, включая уголь, медь и сахар, повысил таможенные пошлины на австралийские вина до 212% и ограничил поставки двух ведущих австралийских поставщиков баранины. Прямые потери Австралии от этого оцениваются в 20 млрд долл.

В среду, 21 апреля, федеральное правительство Австралии отозвало два соглашения между штатом Виктория и Китаем, подписанных в 2018-м и 2019-м годах. Это был первый случай, когда федералы применили такую меру к штату "по соображениям национальной безопасности". Кроме того, Австралия стала первой страной, которая отказалась от подписанного соглашения по китайскому мегапроекту.

Пекин обещает отомстить

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал в четверг, 22 апреля, что этот шаг усилит напряжённость между Канберрой и Пекином.

"Китай призывает Австралию немедленно исправить свою ошибку, немедленно отменить соответствующее неправильное решение и не продолжать наносить соль на рану и без того сложных китайско-австралийских отношений. В противном случае Китай обязательно ответит твёрдо и решительно", — сказал чиновник.

Высокопоставленный китайский дипломат, заместитель посла Китая в Канберре Ван Синин сделал предупреждение Австралии, заявив, что сверхдержава — это "не корова, которую сначала доят, а затем режут".

"Китай — не корова. Я не думаю, что кому-то может прийти в голову идея доить Китай, когда он в расцвете сил, и замышлять его в конце концов убить", — сказал Ван.

"Австралия попустительствовала Соединённым Штатам в очень неэтичном, незаконном и аморальном подавлении китайских компаний. Не пытайтесь притвориться, что у вас высокие моральные принципы", — цитирует дипломата news.com.au.

Политика удушения Китая — это хорошо для Австралии?

Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии. Как пишет The Sydney Morning Herald, меры Австралии делают ключевой австралийский экспорт "уязвимым для дальнейших ударов со стороны Китая".

По мнению экспертов, опрошенных газетой, Австралия может лишиться доходов от экспорта железной руды, оцениваемых в 80 миллиардов долларов в год, а также пяти миллиардов долларов в год от обучения китайских студентов, если им запретят выезд на учёбу в Австралию.

Директор оборонной программы Австралийского института стратегической политики Майкл Шобридж утешает себя и читателей The Sydney Morning Herald тем, что не в интересах Австралии "создавать глобальный экономический порядок, в большей степени ориентированный на Китай, где у него будет больше экономических рычагов воздействия на других, включая нас".

"Один пояс — один путь" был визитной карточкой президента Си (Цзиньпина), направленной на создание глобальной экономики, ориентированной на Китай, и отсутствие помощи в реализации этой мечты о глобальной экономической мощи — это хорошо", — сказал Шобридж.

Что же, Австралия — не Чехия, которую используют против России, вероятно, англосаксы скинутся и помогут восполнить понесённые потери: купят австралийский уголь, медь, баранину и железную руду. Пришлют своих студентов. Сомнительно, так как невыгодно. А как восполнить непрямые потери от безработицы, потере логистических цепочек, закрытия целых отраслей? Солидарность на Западе, она только на словах, там умеют считать деньги. Поэтому австралийской элите надо свою голову на плечах иметь и думать, прежде чем меряться с китайцами, у кого санкций больше.

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