Китай раздавит Австралию за синофобию

Пекин ввел запрет на ввоз австралийского угля. Так Китай отвечает на поддержку Австралией своего геополитического союзника — США. Почему бы Москве не поучиться у Пекина?

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Китай потерял интерес к австралийскому углю

Аналитическая компания IHS Markit заявила, что некоторым китайским портам было приказано не принимать австралийский уголь даже уже по состоявшимся сделкам. Западные издания Bloomberg, Platts и Argus подтвердили это сообщение.

Снижение закупок Китаем австралийского угля подтвердил и глава транснациональной горнодобывающей корпорации BHP Billiton Кен Маккензи.

"Наша коммерческая команда недавно получила запросы на отсрочку поставок от некоторых наших китайских клиентов", — сказал он.

Динамика рынка или преднамеренные действия?

Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл считает, что Китай "теряет интерес к австралийскому углю не из-за дипломатии — это просто динамика рынка" и стремление Китая к "самоокупаемости".

Так политик прокомментировал в Twitter обвинения в адрес неразумных австралийских политиков от бывшего министра обороны Австралии Ангуса Хьюстона.

Как сообщает The Guardian, Хьюстон во время мероприятия, организованного Сиднейским институтом Лоуи, заявил, что "некоторые политики Австралии" ведут "пустые разговоры", которые "помогли" довести отношения между Канберрой и Пекином до "очень низкого уровня".

Хьюстон предупредил о последствиях "популистских комментариев общественности" и призвал к "перезагрузке" отношений с Китаем.

Экс-министр вспомнил о попытке вызова китайского посла в Австралии Чен Джинье в парламент для объяснений: почему он пригрозил торговым бойкотом после того, как Австралия призвала к международному расследованию истоков пандемии коронавируса.

"Это неприемлимо. Китай — наш партнер, Китай — не наш враг, давайте прямо скажем", — сказал Хьюстон.

Отметим, что в этом году Китай предпринял ряд санкционных мер против австралийских экспортеров, включая введение повышенных тарифов на ячмень, приостановку импорта с пяти заводов по переработке говядины и проведение двух расследований в отношении якобы некачественных поставок австралийского вина. Пекин легко нашел альтернативных поставщиков.

Западные аналитики говорили о том, что это было ответом Китая на "решительную позицию" правительства Австралии, которое поддержало предложение США по открытию международного расследованию причин пандемии Covid-19.

Эту же версию подтвердил и Хьюстон.

"Наш партнер по альянсу номер один (США) находится в ссоре с нашим торговым партнером номер один (Китаем)", — сказал он.

Экс-министр обороны полагает, что премьер-министр Скотт Моррисон, министр иностранных дел Мариз Пейн и министр торговли Саймон Бирмингем несут основную ответственность за ухудшение китайско-австралийских отношений, особенно после решения исключить Huawei из сети 5G ( тоже по указанию США) .

Добавим, что этим отношениям есть, куда падать, Китай является главным экспортером главных экспортных товаров Австралии — железной руды и СПГ.

Австралии нужен Китай

"Нам нужно внимательно взглянуть на наши отношения с Китаем, я думаю, нам нужна перезагрузка, потому что, на самом деле, если мы собираемся выйти из этой рецессии, которая у нас сейчас есть из-за Covid-19, то нам нужен Китай", подчеркнул Хьюстон.

По его словам, экономика Австралии тесно интегрирована с экономикой Китая, поэтому обеим сторонам необходимо иметь возможность эффективно работать вместе и взаимодействовать, уважая суверенитет друг друга.

Москве нужно посмотреть на этот опыт

Это пример для России, как нужно вести себя с теми, кто затевает пропагандистские кампании в угоду геополитическим амбициям США. Россия, как известно, сильно интегрирована в энергетическую систему Европы, та же Польша на 60% зависима от поставок российского газа. В целом европейская зависимость составляет около 30%.

Именно поэтому до сих пор на "Газпром" не наложены тотальные санкции, каким подвергся "Русал".

Почему бы через посла в Польше не намекнуть, что Россия на неопределенное время по любой из причин остановит газовый поток в эту страну. Кстати, Польша видит такой вариант и старается снизить закупки газа в России. Но сразу это сделать не удастся. Польша использует около 18 млрд кубометров газа в год. Из них 10 млрд кубометров она получает от "Газпрома” по "Ямальскому контракту” .

Право слово, лучше нашему "достоянию" обратить внимание на внутреннюю газификацию страны. Российский потребитель платёжеспособен и лоялен на вечные времена.

При этом, достаточно будет одной холодной зимы, и Европа скажет: "нам нужна Россия, чтобы выбраться из рецессии, будем уважать суверенитет друг друга".

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