Готов побеседовать с Макроном на гастрономические темы — Пригожин

Редакция издания Pravda.Ru обратилась к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать двусторонние переговоры российских министров Шойгу и Лаврова с их французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флоренс Парли, где одной из основных тем станет влияние России в Мали.

Ранее, в октябре состоялся телефонный разговор с участием президента Франции Эммануэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Комментируя обстановку в Мали, Макрон заявил, что прибытие вагнеровцев в эту страну будет расцениваться Парижем как "открытая агрессия".

Евгений Пригожин обратил внимание, что у него есть солидный опыт приёма высокопоставленных представителей Франции. Он отметил, что его рестораны посещали прежние французские лидеры: Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд. Бизнесмен подчеркнул, что будет рад обсудить с ними темы гастрономического характера.

"Я ничего не знаю про встречу, о которой Вы говорите, я знаком только с той самой легендой о Вагнере-спасителе. Что касается Эммануэля Макрона, то я имел честь принимать в своих ресторанах Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, поэтому, несомненно, буду рад побеседовать о гастрономических вопросах и с ним (Эммануэлем Макроном — прим. ред)", — рассказал предприниматель.

Кроме того, Пригожин отметил, что хорошо разбирается в предпочтениях французов.

"Из своего тридцатилетнего опыта работы с французскими поварами, я усвоил, что французы предпочитают степень прожарки мяса rare и хорошую музыку. А какая это будет музыка — Вагнера или какого-то другого композитора, это мы можем обсудить", — процитировала Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".