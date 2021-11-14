Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки

Москва ассиметрично ответит на продолжающиеся враждебные действия и "недружественные шаги" Запада.

Об этом предупредил глава Российского МИД Сергей Лавров, выступая пресс-конференции после встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

"Мы подтвердили наше намерение продолжать проявлять исключительно сдержанный подход, не создавать искусственно проблем, но мы, конечно, будем реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад, — сказал глава российской дипломатии. — Мы будем действовать взаимно, а при необходимости и асимметрично".

По словам Лаврова, НАТО стало вести себя "более агрессивно" по отношению к России, что выражается в "развертывании блоком дополнительных сил в Черноморском регионе” и отправке "необычного” количества боевых кораблей в регион.

Напомним, что устойчиво холодные отношения между Россией и Западом еще больше ухудшились в последние дни на фоне продолжающегося миграционного кризиса вдоль белорусско-польской границы. Варшава открыто обвинила в нём Россию, заявив, что Москва стояла за действиями президента Белоруссии, который, по ее утверждению, пытался спровоцировать кризис, поощряя мигрантов в ЕС.

Россия отрицает свою причастность к продолжающемуся кризису. К слову ранее госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что в Париже не считают Москву виновницей происходящего на границах Белоруссии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.