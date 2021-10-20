Ковид-диссидент может стать президентом Франции

За полгода до президентских выборов во Франции в предвыборную гонку с шансами на успех вмешался журналист Эрик Земмур.

Это ставит под сомнение анонсированный римейк дуэли 2017 года Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен ("Национальное объединение") .

Опросы говорят о резком взлёте популярности Земмура

Согласно опросу опроса Ifop Institute для станций TF1 / LCI, опубликованного в среду, президент Франции Эмманюэль Макрон может рассчитывать на 24-27 процентов голосов в первом туре запланированных на апрель 2022 года выборах.

Он не выиграет сразу более 50% голосов, необходимых переизбрания.

Марин Ле Пен сможет в первом туре набрать 17-18 процентов голосов. На третьем месте оказался "внесистемный " кандидат — журналист и писатель Эрик Земмур (пишет колонку в "Фигаро"), придерживающийся консервативных взглядов — 16-17 процентов голосов.

Следующую позицию занимают тоже правый кандидат: глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран с 15 процентами голосов.

Ни один из левых кандидатов не набирает более 10 процентов голосов избирателей. Жан-Люк Меланшон получает 8-8,5 процента, глава коалиции "зеленых" Янник Жадо — 7 процентов, а мэр Парижа Анн Идальго, представляющая социалистов, — 6-6,5 процента. Опрос проводился 14-15 октября на репрезентативной выборке в 1391 человек, внесенных в избирательные списки.

Согласно опросу Harris Interactive, Земмур может пройти во второй тур, с 17-18 процентами голосов.

По словам заместителя генерального директора Ipsos-Sopra Steria Бриса Тинтюрье "динамика Эрика Земмура" "не является искусственной". Взрвыной рост популярности эксперт объясняет тем, что почти " 25% избирателей", так же как и он, считают, что Франция "находится в упадке, что элиты потерпели поражение и что основная причина наших проблем — иммиграция".

Ранее этот электорат голосовал за Марин Ле Пен. Однако, Земмуру удалось "расколоть" его, обсуждая националистические темы "иногда с большей силой", отмечает Брис Тинтюрье.

"Ислам несовместим с Францией"

"Ислам несовместим с Францией. Если я не делаю различия между исламом и исламизмом, то это потому, что они для меня одинаковы", — сказал Земмур в дебатах с кандидатом в президенты Франции Жан-Люком Меланшоном.

Он считает, что также врагами Франции являются левые, феминизм, элиты. Земмур защищает теорию заговора, согласно которой глобалисты хотят заменить общество белого большинства в Европе обществом, состоящим из арабов и африканцев. Он говорит о "войне цивилизаций", "борьбе корпораций" и "расовой войне". Он настойчиво сообщает, что Франция находится в "смертельной опасности".

У многих это находит отклик. Продажи его книги "Французское самоубийство" достигли 500 тысяч экземпляров. Его эфиры, которые он ведёт на CNews с осени 2019 года, собирает миллионную аудиторию.

"Воевать с вирусом — это полная глупость"

В понедельник Земмур заявил на BFMTV, что правительство Макрона "показало свое несовершенство в кризисе с коронавирусом"

"Воевать с вирусом — это полная глупость", — заявил он. Он также выступал против введения карантина во время Covid — политики, которую он осудил как "вдохновленную Китаем".

Возможна поддержка Ле Пен во втором туре

Немаловажно, что вокруг отца и дочери Ле Пен всегда был герметичный барьер, они и сейчас — нерукопожатны в политике. С Земмуром всё иначе — он везде приветствуется, в том числе в СМИ.

В интервью Le Monde, опубликованном в эту субботу, Жан-Мари Ле Пен заявил, что он мог бы поддержать другого кандидата, кроме своей дочери, на президентских выборах 2022 года, если тот победит на национальном фланге.

"Если Эрик является лучшим кандидатом от национального лагеря, конечно, я его поддержу", — сказал основатель "Национального фронта".

Читайте по теме: Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM