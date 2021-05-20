Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM

Полицейские Франции не хотят умирать и терпеть унижения из-за попустительства властей мигрантам.

Полицейские Франции взбунтовались

Полицейские профсоюзы Франции провели в среду многотысячную демонстрацию перед Национальным собранием в Париже. По словам организаторов, присутствовали более 35 тысяч человек.

"Платят за то, чтобы служить, а не за то, чтобы умереть", — скандировали демонстранты.

В понедельник вечером премьер Жан Кастекс принял в своей резиденции представителей полицейских профсоюзов, обеспокоенных участившимися нападениями на правоохранителей.

Так, 23 апреля в здании комиссариата Рамбуйе была зарезана сотрудница полиции. 5 мая в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками в Авиньоне погиб 40-летний полицейский. 10 мая вооруженная ножом женщина напала на сотрудников полиции в пригороде Бордо, ранив одного из полицейских.

Кастекс уже пообещал, что срок наказания за преступление, совершенное против полицейского или жандарма, будет увеличен до 30 лет лишения свободы. Кроме этого, по словам премьера, "будут также ограничены возможности для сокращения срока наказания тех, кто нападает на сотрудников сил правопорядка".

К митингу присоединились десятки политиков со всех сторон, включая министра внутренних дел Жеральда Дарманина, присутствие которого критиковалось, но обошлось без инцидентов.

Не встанем на колено за BLM

"Помимо обычных требований (нехватка ресурсов, персонала), мы просим разрешить нам заниматься своим делом и прекратить клеймить нас. Позвольте нам делать свою работу. Мы также просим реального наказания (преступникам). И чтобы мы прекратили напоминать о верховенстве закона любой ценой ", сказал в программе Les GG делегат профсоюза Unity-SGP-Police Янник Ландурайн.

"Мы чувствуем, что французы поддерживают нас, но средства массовой информации регулярно демонизируют нас, наш президент посещает в больнице молодого человека, который жалуется на бездоказательное насилие со стороны полиции (вероятно, имеется в виду визит прежнего президента Франсуа Олланда — Ред.), наш (Жан) Кастекс хотел поставить нас на колено ( жест в поддержку движения BLM- Ред.), потому что за 7000 км белый полицейский убил чёрного (гражданина)", — добавил Ландурайн.

Франция в угаре толерантности в ущерб государевым людям

Блогер Вера Медведева взяла интервью у русскоязычного французского полицейского, которого не представила, чтобы "не навредили ему и его детям".

Собеседник Медведевой рассказал, что "если речь идёт о кражах или торговле наркотиками, то человека надо арестовывать, как минимум, десять-двенадцать раз, чтобы он получил хоть какой-то реальный тюремный срок". Если же он, наконец, получил год тюрьмы, он "преспокойно продолжает работать, проворачивая свои делишки, а в тюрьму приходит, как в клуб, пообщаться и переночевать".

По словам анонима, за оскорбление и удары полицейских французские суды "вообще никогда не сажают в тюрьму, лишь иногда можно добиться штрафа, да и то его сейчас платит специальная государственная структура". Подразумевается при этом, что потом она должна потом вытребовать этот штраф у правонарушителей.

Французский страж порядка недоумевает, почему несовершеннолетних нелегальных мигрантов, которые совершают десятки преступлений, не высылают из Франции. На их защиту поднимаются различные организации и ассоциации, а полицейские "ещё и оказываются виноватыми". Впрочем, особо не высылают и совершеннолетних преступников, отметил полицейский. Аноним так же пожаловался, что даже в экстренных случаях, когда под угрозу поставлены жизни полицейских, им не рекомендуется применять оружие.

Собеседник Веры Медведевой подчеркнул, что мигранты и цыгане чувствуют свою полную безнаказанность во Франции.

Полицейские вслед за военными требуют вернуть им Францию

На этой неделе отставные полицейские Франции заявили в открытом письме правительству, что необходимо принять меры для "отвоевания страны".

Экс-сотрудники полиции предупредили, что в стране сложилась "чрезвычайно серьезная ситуация с точки зрения безопасности и общественного спокойствия", и призвали власти это исправить. Бывшие полицейские уточнили, что в некоторых местах в стране законы больше не действуют, а "агрессивные меньшинства" оспаривают власть государства.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в 2020 году 8719 полицейских и жандармов были ранены во время выполнения служебных обязанностей, в доковидном 2019 году — 11217 человек. Ранее письма Эмманюэлю Макрону об ухудшении ситуации с безопасностью во Франции и "потере страны" писали отставные военные.

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