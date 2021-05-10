Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны

Военнослужащие Франции обратились к президенту Эммануэлю Макрону с открытым письмом, в котором поддержали заявление отставных военных.

Стоит отметить, что теперь офицерам грозит суровое наказание, так как они не имеют права высказывать своё мнение по политическим и религиозным вопросам.

Но несмотря на это военные всё же решили предупредить главу государства об угрозе "гражданской войны" и даже возможном "распаде страны".

По словам военных, исламисты подняли голову и теперь пытаются устанавливать свои порядки в стране.

Офицеры высшего эшелона призвали Макрона и остальных политических деятелей к активному действию, так как "речь идёт о выживании нашей и вашей страны", сообщает издание Valeurs actuelles.

Глава "Национального фронта" Мари Ле Пен поддержала военнослужащих.

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