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Автор Любовь Степушова

Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти

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США предпринимают новую попытку получить нефть из Венесуэлы — теперь без условий. Николас Мадуро может смело поднимать ставки.

Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти

США критически зависят от поставок нефти из Венесуэлы

США срочно нужны поставщики тяжёлой нефти после эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, что вызвало рост цен на топливо. Впервые во всех штатах Америки они превысили 4 доллара за галлон. К тому же приближается активный летний сезон, который, как ожидается, принесёт подъём цены до психологического барьера в 10 долларов.

Поэтому президент США Джо Байден отменил некоторые санкции в отношении Венесуэлы (страна также находится под нефтяным эмбарго). В частности, позволил Chevron начать переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Это, кстати, де-факто признание его легитимности, в которой было отказано. 

Впервые речь о восстановлении отношений с Каракасом шла ещё в марте, но тогда США так и не удалось ни о чём договориться из-за  просьбы к Каракасу  "дистанцироваться" от президента России Владимира Путина на фоне спецоперации на Украине.

Теперь условия не выдвигаются, говориться лишь, что это шаг доброй воли, чтобы способствовать переговорам с оппозицией.

Администрацию Байдена даже не смутил тот факт, что министром иностранных дел Венесуэлы только что был назначен экс-посол в России Карлос Фария.  Причём, он тут же провёл телефонный разговор с Сергеем Лавровым, в котором они "подтвердили готовность к углублению двустороннего сотрудничества".

Так же не повлияла на решение Байдена ожидаемая отрицательная реакция венесуэльских диссидентов, укрывающихся в США, в основном, в штате Флорида, которые на последних выборах голосуют за республиканцев.  И с такой позицией демократов будут продолжать голосовать, а накануне выборы в конгресс в ноябре.

Николас Мадуро может смело повышать ставки

Уже третий год Венесуэла лишена возможности продавать легально на традиционный для нее американский рынок нефть, общий экспорт которой в 2019 году давал бюджету страны 96% доходов.

По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле упала с 3 млн барр. в сутки в 2002 году, до  менее чем до 800 000 барр. в сутки в начале текущего года. Сейчас до 15% добычи (120 000 барр. в сутки) контролируется "Росзарубежнефтью", которая владеет 40% акций совместно с венесуэльской государственной PDVSA.

Отметим, что пока Байден разрешил только вести переговоры, но Chevron не будет бурить или экспортировать нефть. Так себе перспектива — на фоне роста цен на нефть у Мадуро нет фактора дедлайна. Если уж идти на переговоры, то с набором встречных требований.

Президент Венесуэлы в марте потребовал отмены всех санкций, а  теперь надо повышать ставки — чтобы США признали де-юре его легитимным президентом и отозвали признание марионетки Хуана Гуайдо, а также прекратили вмешиваться во внутренние дела страны.

Заметим, что самому Мадуро в США предъявлено обвинение в заговоре с целью "затопить Соединенные Штаты кокаином" и использовать торговлю наркотиками в качестве "оружия против Америки". Можно было бы и серьёзно обидеться.

Венесуэле нет резона сдаваться на милость США

В начале мая Каракас посетил министр нефти Ирана Джавад Овуджи. Стороны обсудили пути преодоления последствий от экономических санкций США против обеих стран. То есть, Венесуэла и не думает сдаваться на милость США.

Каракас никогда не был против торговли нефтью с США, но там  понимают, что основной задачей для Вашингтона является сдерживание в Западном полушарии стран — союзников РФ.

Мадуро может воспользоваться нынешней ситуацией для получения сиюминутных выгод, но, рано или поздно, американцы всё равно усилят нажим на него и потребуют уйти. США не дадут сейчас гарантии безопасности Мадуро, а Москва даёт, поэтому вряд ли поиски Байдена альтернативы российской нефти в Венесуэле завершатся успешно.

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Венесуэла - свидетельствует очевидец
Куратор: Любовь Степушова
Темы нефть венесуэла джо байден николас мадуро
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