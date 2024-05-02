Несколько упражнений, которые позволят вам изменить наклон бедер и преобразить вашу фигуру

Наклоны бедер, также известные как бедра виолай или бедра с высоким вырезом, относятся к внутреннему изгибу сбоку вашего тела ниже тазовой кости и выше тазовой кости. У одних людей эти углубления могут быть более заметными, чем у других, что приводит к разнообразию форм и рисунков.
Многие люди стесняются своих опущений бедер и задаются вопросом, есть ли способ их исправить. Лучший способ улучшить здоровье бедер — это выполнять упражнения, которые улучшают силу, функциональность и мышечный тонус ваших бедер, ягодичных мышц и тазобедренных суставов. Это также может помочь в некоторой степени свести к минимуму появление прогибов бедер.
Давайте посмотрим, какие упражнения этому способствуют:
Польза для здоровья бедер: Задействуя и укрепляя мышцы вокруг бедер, боковые выпады помогают улучшить силу и подвижность бедер. Это улучшение функциональной силы может привести к лучшей поддержке области таза, снижая риск вызванных дисбалансом напряжений, которые могут усугубить наклоны бедер.
Польза для здоровья бедер: Это упражнение подчеркивает боковое движение бедер, которое имеет решающее значение для боковой силы и симметрии бедер. Укрепление этих мышц может помочь сгладить силуэт ваших бедер, сделав упражнения с наклонами бедер без оборудования более эффективными.
Польза для здоровья бедер: Раскладушки отлично изолируют и укрепляют внешние мышцы бедра, что крайне важно для стабилизации бедра и уменьшения появления провалов в бедрах. Повышенная стабильность и сила в этой области поддерживают здоровое положение бедер и функциональность во время движения.
Польза для здоровья бедер: Вращательные движения в пожарных гидрантах увеличивают подвижность и силу бедер во многих направлениях, что может напрямую способствовать уменьшению выступающих прогибов бедер за счет улучшения мускулатуры вокруг бедер.
Польза для здоровья бедер: Боковые подъемы ног повышают устойчивость бедра за счет укрепления мышц, отводящих ногу от тела. Это может помочь создать более четкую линию бедер и уменьшить видимость провалов в бедрах.
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