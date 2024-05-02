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Несколько упражнений, которые позволят вам изменить наклон бедер и преобразить вашу фигуру

Тренировка, которая изменит наклон ваших бедер

3:57
Спорт

Наклоны бедер, также известные как бедра виолай или бедра с высоким вырезом, относятся к внутреннему изгибу сбоку вашего тела ниже тазовой кости и выше тазовой кости. У одних людей эти углубления могут быть более заметными, чем у других, что приводит к разнообразию форм и рисунков.

Тренировка, которая изменит наклон ваших бедер
Фото: wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Многие люди стесняются своих опущений бедер и задаются вопросом, есть ли способ их исправить. Лучший способ улучшить здоровье бедер — это выполнять упражнения, которые улучшают силу, функциональность и мышечный тонус ваших бедер, ягодичных мышц и тазобедренных суставов. Это также может помочь в некоторой степени свести к минимуму появление прогибов бедер.

Давайте посмотрим, какие упражнения этому способствуют:

Боковые выпады.

Польза для здоровья бедер: Задействуя и укрепляя мышцы вокруг бедер, боковые выпады помогают улучшить силу и подвижность бедер. Это улучшение функциональной силы может привести к лучшей поддержке области таза, снижая риск вызванных дисбалансом напряжений, которые могут усугубить наклоны бедер.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер.
  • Сделайте большой шаг в сторону одной ногой и опустите свое тело к полу, согнув ногу в колене, а другую ногу держите прямой, как будто вы приседаете на одной ноге.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с другой стороны.

Выпады в реверансе.

Польза для здоровья бедер: Это упражнение подчеркивает боковое движение бедер, которое имеет решающее значение для боковой силы и симметрии бедер. Укрепление этих мышц может помочь сгладить силуэт ваших бедер, сделав упражнения с наклонами бедер без оборудования более эффективными.

  • Начните стоять, расставив ноги на ширину плеч.
  • Скрестите одну ногу за другой и сделайте выпад, согнув оба колена на 90 градусов.
  • Вернитесь к началу и повторите упражнение с противоположной стороны.

Раскладушки.

Польза для здоровья бедер: Раскладушки отлично изолируют и укрепляют внешние мышцы бедра, что крайне важно для стабилизации бедра и уменьшения появления провалов в бедрах. Повышенная стабильность и сила в этой области поддерживают здоровое положение бедер и функциональность во время движения.

  • Лягте на бок, согнув бедра и колени.
  • Держа ноги вместе, поднимите верхнюю часть колена как можно выше, не смещая бедер.
  • Сделайте паузу, затем верните колено в исходное положение.
  • Повторите 10 — 12 повторений, прежде чем перейти на другую сторону.

Пожарные гидранты.

Польза для здоровья бедер: Вращательные движения в пожарных гидрантах увеличивают подвижность и силу бедер во многих направлениях, что может напрямую способствовать уменьшению выступающих прогибов бедер за счет улучшения мускулатуры вокруг бедер.

  • Начните на четвереньках, расставив колени на ширине бедер и твердо поставив руки на пол.
  • Держа колено согнутым, отведите одну ногу в сторону, сохраняя таз устойчивым.
  • Верните ногу в исходное положение.
  • Повторите 10 — 12 повторений, прежде чем перейти на другую сторону.

Боковые подъемы ног.

Польза для здоровья бедер: Боковые подъемы ног повышают устойчивость бедра за счет укрепления мышц, отводящих ногу от тела. Это может помочь создать более четкую линию бедер и уменьшить видимость провалов в бедрах.

  • Лягте на бок, ноги сложите и выпрямите.
  • Поднимите верхнюю ногу к потолку, сохраняя ее прямой, затем опустите обратно.
  • Завершите свой комплекс, прежде чем переходить на другую сторону.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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