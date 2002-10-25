Обострение панкреатита: первая помощь при приступе

Статистика утверждает, что панкреатит в последние годы стал весьма распространенным заболеванием. Например, в нашей стране на 100 000 человек населения встречается 27,4–50 случаев хронического панкреатита, примерно такая же картина и в европейских странах. Увеличивается и количество больных, страдающих от острой формы заболевания: в России частота случаев колеблется от 10 до 13% от общего числа пациентов с хирургическими патологиями органов брюшной полости.

Панкреатит: виды, причины и симптомы заболевания

В медицине панкреатит определяется как воспалительное заболевание поджелудочной железы — одного из важнейших человеческих органов, отвечающего за выработку пищеварительного сока и играющего одну из ключевых ролей во всем процессе переваривания и усваивания пищи.

Согласно классификации выделяется несколько основных форм панкреатита:

Острый панкреатит , при котором происходит активизация пищеварительных ферментов в самой поджелудочной железе, в результате чего поражаются ее ткани — происходит «самопереваривание» органа, сопровождающееся отеком и некрозом клеток, а также возможным поражением окружающих тканей и органов. Причинами острого панкреатита могут быть заболевания желчных протоков (35%), травмы живота, отравления, тяжелые аллергические реакции. Но один из главных факторов, провоцирующих заболевание — злоупотребление алкоголем (55% случаев вызвано именно этой причиной).

, при котором происходит активизация пищеварительных ферментов в самой поджелудочной железе, в результате чего поражаются ее ткани — происходит «самопереваривание» органа, сопровождающееся отеком и некрозом клеток, а также возможным поражением окружающих тканей и органов. Причинами острого панкреатита могут быть заболевания желчных протоков (35%), травмы живота, отравления, тяжелые аллергические реакции. Но один из главных факторов, провоцирующих заболевание — злоупотребление алкоголем (55% случаев вызвано именно этой причиной). Острый рецидивирующий панкреатит напоминает легкую форму острого панкреатита, но характеризуется повторными приступами различной степени интенсивности. Диагностировать эту форму очень трудно.

напоминает легкую форму острого панкреатита, но характеризуется повторными приступами различной степени интенсивности. Диагностировать эту форму очень трудно. Хронический панкреатит (ХП) — самостоятельное, медленно прогрессирующее заболевание поджелудочной железы, которое отличается чередованием периодов обострений и ремиссий. Традиционно одной из основных причин развития ХП также считается злоупотребление алкоголем (60–70%). Кроме того, вызвать заболевание способно и неправильное питание с преобладанием жирной и острой пищи, провоцирующее чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. Иногда ХП возникает как следствие распространения на железу язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Выделяются две основные стадии заболевания. Первая может длиться несколько лет, при этом больного практически ничто не беспокоит. Эта стадия без должного лечения неминуемо перейдет в следующую, на которой поражения органа оказываются весьма серьезными, симптомы проявляются уже постоянно и при этом часто возникают периоды обострения.

Для острого и хронического панкреатита в стадии обострения характерны три общих симптома:

резкая и сильная боль в верхней части живота, опоясывающая тело или отдающая в спину,

обильная рвота, не приносящая облегчения,

и напряжение мышц верхней части живота, выявляемое на обследовании.

Любая форма панкреатита рано или поздно приводит к ферментной недостаточности поджелудочной железы, проще говоря — нехватке пищеварительных ферментов.

Симптомы ферментной недостаточности при панкреатите обычно весьма ярко выражены — это

метеоризм,

изжога,

тошнота,

полифекалия.

Один их характерных признаков — наличие в кале непереваренных комочков пищи и большого количества жиров. Так происходит из-за того, что пищеварительная система не справляется с перевариванием еды, которая остается в просвете кишечника и раздражает его, при этом поступление в кровь питательных веществ существенно снижается. Из-за слабого усвоения питательных веществ у больного со временем возникает авитаминоз, анемия и как результат — общее истощение организма.

Чем может быть спровоцировано обострение хронического панкреатита

Хронический панкреатит — заболевание коварное, человек может спокойно жить и не ощущать симптомов достаточно долго. Но что же играет роль «спускового крючка» в переходе заболевания в фазу обострения? Те же самые причины, которые вызывают развитие самого заболевания.

Во-первых, острый приступ панкреатита появляется из-за нарушения режима питания. Переедание, особенно если в постоянном меню большое количество острых и жирных блюд, фастфуда, копченостей и консервов, неминуемо приводит к чрезмерной нагрузке на больной орган.

острый приступ панкреатита появляется из-за нарушения режима питания. Переедание, особенно если в постоянном меню большое количество острых и жирных блюд, фастфуда, копченостей и консервов, неминуемо приводит к чрезмерной нагрузке на больной орган. Во-вторых, это все то же легкомысленное отношение к алкоголю — употребление спиртного даже в относительно небольших дозах может перевести заболевание в острую стадию.

это все то же легкомысленное отношение к алкоголю — употребление спиртного даже в относительно небольших дозах может перевести заболевание в острую стадию. В-третьих, толчком может стать интоксикация при ОРВИ или приеме некоторых лекарственных препаратов: хроническим больным стоит осторожно относиться к любой медикаментозной терапии, особенно если она не была назначена врачом.

толчком может стать интоксикация при ОРВИ или приеме некоторых лекарственных препаратов: хроническим больным стоит осторожно относиться к любой медикаментозной терапии, особенно если она не была назначена врачом. В-четвертых, спровоцировать начало приступа панкреатита могут некоторые аутоиммунные заболевания (например муковисцидоз), физическое переутомление или хронический стресс.

Первым и главным сигналом о начале приступа панкреатита является появление острой боли в области эпигастрия, иногда иррадиирущей в спину или область сердца, — этот симптом характерен для 80–90% всех пациентов. После приема пищи болевые ощущения обычно усиливаются, снизить их можно, приняв положение сидя или наклонившись вперед. Иногда боль невозможно устранить приемом обезболивающих, а при нарастании ее интенсивности возможны даже болевой шок и потеря сознания.

Боли при обострении панкреатита могут появляться через час-два после приема жирной или острой пищи. Бывает, что приступ панкреатита начинается и позже — спустя 6–12 часов. Еще бóльшая «отсрочка» нередко наблюдается после злоупотребления алкоголем — она может достигать двух или даже трех суток. Во врачебной практике отмечались случаи начала приступа в ближайшие минуты в результате употребления холодных шипучих напитков. В отдельных случаях боль вообще не имеет очевидной связи с приемом пищи.

По мере обострения хронического панкреатита у пациента возникает

специфическая горечь в полости рта,

белесоватый налет на языке,

снижение аппетита,

тошнота,

рвота, не улучшающая самочувствие больного.

Как долго длится приступ хронического панкреатита?

Точно ответить на вопрос «Сколько длится приступ панкреатита?» сложно — от часа до нескольких суток, а сам период обострения панкреатита с регулярно повторяющимися приступами — от недели и более.

Самостоятельно лечить обострение нельзя: по статистике, примерно 15–20% больных погибают от осложнений, возникших именно во время приступа. При его начале нужно немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а до ее приезда рекомендуется выполнить несколько простых рекомендаций, позволяющих немного облегчить состояние больного.

Первая помощь при приступе панкреатита

Формула первой помощи проста — «холод, голод и покой». Больному при приступе необходимо как можно скорее обеспечить все три ее составляющие:

полностью исключить прием любой пищи и жидкостей (кроме чистой прохладной воды), чтобы снять нагрузку с поджелудочной железы — этот запрет будет действовать до того момента, пока состояние человека не придет в норму;

уложить больного в постель на спину, при рвоте допустимо принять положение на боку с прижатыми к животу коленями;

приложить холодный компресс к области поджелудочной.

Самостоятельно принимать лекарственные препараты в этом случае запрещено — грамотная помощь при обострении панкреатита может быть оказана только врачом в условиях стационара. Именно там пациент пройдет обследование, и на основании комплекса диагностических мероприятий ему будет назначена адекватная терапия.

В этот комплекс входит

пальпация,

лабораторная диагностика, включающая развернутый клинический, биохимический анализ крови и бактериологическое исследование экссудата брюшной полости (выполняется при проведении операции),

исследование ферментов и инструментальная диагностика — УЗИ органов брюшной полости,

и по показаниям —

МРТ,

компьютерная томография (рентгенография).

В ходе лечения выраженную боль снимают при помощи анальгетиков и спазмолитиков, последние также необходимы для восстановления нормального оттока панкреатического сока. При обнаружении инфекции или при операции назначаются антибактериальные препараты. Для снижения активности поджелудочной возможно назначение антагонистов соматотропина. По показаниям проводится откачивание желудочного содержимого и интенсивная дезинтоксикационная терапия.

В период обострения панкреатита применение ферментных препаратов противопоказано.

Для корректировки изменений в организме больного применяется соответствующее симптоматическое лечение, которое может включать препараты, поддерживающие работу сердца, нормализующие артериальное давление и другие.

Если у пациента развивается омертвение тканей поджелудочной железы — панкреонекроз, — проводится операция по их удалению.

Что можно сделать после обострения панкреатита

После снятия приступа панкреатита лечение должно быть направлено в первую очередь на поддержку функции поджелудочной железы и ее способности полноценно переваривать поступающую в организм пищу. Поджелудочная железа не способна самовосстанавливаться, а значит, работать без поддержки при хроническом панкреатите она не может. Именно поэтому одним из главных направлений лечения в период ремиссии является ферментная терапия — та самая, которая не разрешается при обострении болезни.

Заместительная ферментная терапия не способна восстановить поджелудочную железу, но может взять на себя часть ее функций. Соответствующие ферментные препараты назначаются длительно, иногда пожизненно — с их помощью организм человека полноценно получает все необходимые ему питательные вещества из пищи.

Но это не единственная функция ферментосодержащих препаратов: доказана их способность купировать сам болевой синдром и минимизировать секреторную функцию поджелудочной железы, обеспечивая ей функциональный покой. Эта способность реализуется за счет механизма обратного торможения выработки ферментов.

Кроме ферментной терапии, больному назначается специальная диета, также снижающая нагрузку на пораженный орган. Рекомендуется отказаться от

животных жиров,

кислой, жареной, соленой, копченой пищи,

крепких бульонов и супов на их основе.

И, конечно, под полный запрет попадают

алкоголь

и курение.

Снятие приступов при хроническом панкреатите и особенно последующая профилактика панкреатической недостаточности требуют от врача и пациента долгой и слаженной совместной работы. Самолечение в этом случае легко может привести к серьезным осложнениям, чреватым угрозой для жизни.

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