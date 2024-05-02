Жительница Каменска-Уральского перевела более миллиона рублей мошенникам, выдавшим себя за сотрудников страховой компании

Женщина из Каменска-Уральского перевела мошенникам 1 млн рублей

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

В городе Каменск-Уральский женщина стала жертвой телефонных мошенников, передав им более 1 миллиона рублей на "безопасные счета". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Фото: unsplash.com by Том Содог is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный, выдавший себя за сотрудника медицинского страхового фонда, и уведомил о необходимости обновления медицинского полиса, срок действия которого якобы подходил к концу. Женщина заподозрила обман и разорвала разговор.

Затем через мессенджер она получила сообщение, в котором говорилось, что предыдущий звонок был от мошенников, и ей необходимо обратиться на горячую линию для аннулирования платежного поручения, выданного злоумышленниками от ее имени.

Пострадавшая позвонила по указанному номеру горячей линии и, следуя инструкциям неизвестной, представившейся сотрудником Росфинмониторинга, перечислила 1 миллион 112 тысяч рублей на "безопасные счета".

В связи с данным случаем мошенничества на особо крупную сумму было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.