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Узкая талия без риска: новый метод сужения талии без удаления ребер

Узкая талия без хирургического вмешательства: факт или вымысел

1:27
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Мечта о стройной талии всегда привлекала женщин, но достичь этого без радикальных методов казалось невозможным. Однако с развитием пластической хирургии появились новые возможности. Липосакция стала первым шагом, но ее ограничения и недостатки стимулировали развитие более продвинутых методов. Удаление нижних пар ребер, хоть и обеспечивало желаемый результат, но сопряжено с серьезными рисками для здоровья.

Узкая талия без хирургического вмешательства: факт или вымысел
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

На смену этим методам пришел малоинвазивный метод доктора Кудзаева, который позволяет сузить талию без удаления ребер. Этот метод, хоть и считался невозможным, показал свою эффективность и безопасность. Операция выполняется через небольшие разрезы на спине, затем ребра сшиваются в новом положении, сохраняя функциональность. Реабилитационный период составляет около 2 месяцев, в течение которых пациентке рекомендуется носить специальный корсет и избегать физических нагрузок. Операция показана пациенткам с оптимальным весом тела и отсутствием серьезных заболеваний. Практика применения этого метода показала его эффективность и высокую удовлетворенность пациентов результатами.

Таким образом, метод сужения талии без удаления ребер позволяет достичь желаемого эстетического эффекта при минимальных рисках для организма.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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