Учёные из США выяснили, что пожилым людям нужно больше энергии для совершения движения, чем молодым

Исследование учёных из университета Колорадо в США обнаружило, что мышцы людей пожилого возраста расходуют больше калорий на движение, чем мышцы у молодых.

Фото: Национальный институт рака by Рода Бэр is licensed under public domain