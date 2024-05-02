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Учёные из США выяснили, что пожилым людям нужно больше энергии для совершения движения, чем молодым

Учёные из США выяснили, что пожилым нужно больше энергии для движения

Здоровье

Исследование учёных из университета Колорадо в США обнаружило, что мышцы людей пожилого возраста расходуют больше калорий на движение, чем мышцы у молодых.

Учёные из США выяснили, что пожилым нужно больше энергии для движения
Фото: Национальный институт рака by Рода Бэр is licensed under public domain

Более 80 молодых людей от 18 до 35 лет и пожилых от 66 до 87 лет приняли участие в этом исследовании. Они должны были переместить курсор на экране в определённое место, используя джойстик, требующий больше усилий, чем обычный.

Исследователи следили за скоростью реакции участников и записывали количество энергии, которую они потратили на задания. В результате оказалось, что пожилым участникам нужно больше энергии, чем молодым. Об исследовании написано в The Journal of Neuroscience.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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