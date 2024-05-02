Учёные из США выяснили, что пожилым людям нужно больше энергии для совершения движения, чем молодым

Исследование учёных из университета Колорадо в США обнаружило, что мышцы людей пожилого возраста расходуют больше калорий на движение, чем мышцы у молодых.
Более 80 молодых людей от 18 до 35 лет и пожилых от 66 до 87 лет приняли участие в этом исследовании. Они должны были переместить курсор на экране в определённое место, используя джойстик, требующий больше усилий, чем обычный.
Исследователи следили за скоростью реакции участников и записывали количество энергии, которую они потратили на задания. В результате оказалось, что пожилым участникам нужно больше энергии, чем молодым. Об исследовании написано в The Journal of Neuroscience.
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