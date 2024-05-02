ЦБ РФ выпустил четыре монеты в честь городов трудовой доблести тиражом по 1 млн экземпляров

Банк России выпустил четыре монеты в честь городов трудовой доблести

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

2 мая 2024 года Банк России выпускает четыре памятные монеты, каждая из которых номиналом в 10 рублей и изготовлена из недрагоценных металлов.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Эти монеты входят в серию "Города трудовой доблести" и посвящены городам Перми, Самаре, Саратову и Томску. Каждая монета имеет диаметр 22 мм, и они выпущены тиражом по 1 миллиону экземпляров для каждого города.

На аверсе монет размещены изображения значимых памятников. На монете, посвящённой Перми, изображён монумент "Героям фронта и тыла", на монете Самары — фрагмент мемориального комплекса "Монумент Славы". Монета, выделенная Саратову, украшена фрагментом монумента "Героям фронта и тыла", а монета Томска — памятником "Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу", сообщает ТАСС.

На обратной стороне монет находятся названия соответствующих городов и надпись "Город трудовой доблести", подчёркивающая вклад этих городов в исторические события страны.

Банк России подчеркивает, что данные монеты обладают статусом законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему во всех видах платежей без ограничений, следуя традициям выпуска памятных монет.