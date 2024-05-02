Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана
В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад
Узкая талия без хирургического вмешательства: факт или вымысел
Кинологи рассказали, когда лучше не трогать собаку
Знакомим с необычной тилландсией, которая вас удивит
Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов
Давид Манукян поздравил Киркорова с днём рождения
Женщина из Каменска-Уральского перевела мошенникам 1 млн рублей
Фильм, который Михалков посвятил Чехову и отказался показывать зрителям
ЦБ РФ выпустил четыре монеты в честь городов трудовой доблести тиражом по 1 млн экземпляров

Банк России выпустил четыре монеты в честь городов трудовой доблести

1:24
Экономика

2 мая 2024 года Банк России выпускает четыре памятные монеты, каждая из которых номиналом в 10 рублей и изготовлена из недрагоценных металлов.

Банк России выпустил четыре монеты в честь городов трудовой доблести
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Эти монеты входят в серию "Города трудовой доблести" и посвящены городам Перми, Самаре, Саратову и Томску. Каждая монета имеет диаметр 22 мм, и они выпущены тиражом по 1 миллиону экземпляров для каждого города.

На аверсе монет размещены изображения значимых памятников. На монете, посвящённой Перми, изображён монумент "Героям фронта и тыла", на монете Самары — фрагмент мемориального комплекса "Монумент Славы". Монета, выделенная Саратову, украшена фрагментом монумента "Героям фронта и тыла", а монета Томска — памятником "Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу", сообщает ТАСС.

На обратной стороне монет находятся названия соответствующих городов и надпись "Город трудовой доблести", подчёркивающая вклад этих городов в исторические события страны.

Банк России подчеркивает, что данные монеты обладают статусом законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему во всех видах платежей без ограничений, следуя традициям выпуска памятных монет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Последние материалы
Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов
Давид Манукян поздравил Киркорова с днём рождения
Женщина из Каменска-Уральского перевела мошенникам 1 млн рублей
Фильм, который Михалков посвятил Чехову и отказался показывать зрителям
Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта
Тренировка, которая изменит наклон ваших бедер
Обострение панкреатита: первая помощь при приступе
Учёные из США выяснили, что пожилым нужно больше энергии для движения
Эксперты выделили самые вредные игры для кота
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников