России надо последовательно и везде создавать угрозы США

Проблемы Соединённым штатам Америки нужно создавать комплексно и последовательно в различных странах и ситуациях, считает эксперт Владимир Брутер.

Месть- холодное блюдо": как Путин ответит Байдену

Комментируя для "Правды. Ру" вчерашнее интервью Джо Байдена ABS News, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что утвердительный ответ президента США на прямой вопрос, "считает ли он Путина убийцей", можно понимать как метафору, а можно — как прямую речь.

Но для российского руководства "худшей обиды не найти". И если Байден хочет одновременно сотрудничать, и одновременно говорить такие вещи, он должен понимать, что за этим последуют какие-то ответные действия.

"Я понимаю, что мы ему (Байдену) безразличны, но в самом деле всем глупостям и наглостям всегда существует некий предел", — сказал Владимир Брутер.

Американцам, продолжил эксперт, безразлично, как Россия " будет себя вести" до того момента, пока им это конкретно не будет угрожать.

По его словам, с Россией Байден не собирается развязывать никаких войн, но он будет провоцировать, сдерживать, обвинять, пытаться за счет всяких незаконных и недоброжелательных действий создавать России неприятные ситуации.

"Все должны, конечно, их очень бояться, поэтому он себя так ведет. Он предлагает России сделку: мы с вами будем сотрудничать, когда нам хочется, а когда нам не хочется, мы будем против вас вводить санкции, а вы нам ничего не сделаете, поэтому вы либо согласитесь на это, либо сотрудничества вообще никакого не будет, а санкций будет в 3 раза больше", — сказал Владимир Брутер.

Такую позицию Москва, по его словам, "проглатывает" с визита Путина в Соединенные Штаты, когда на его обеспокоенность по вопросу размещения ракет в Румынии и в Польше, Джордж Буш ответил: "Реагируй, как хочешь".

Отзыв посла Анатолия Антонова из Вашингтона — это, по мнению Владимира Брутера, самая высокая степень дипломатического представления, за ней идет уже разрыв отношений.

Но эксперту "самому неизвестно и непонятно, какие ещё реакции со стороны России могут быть". Россия, по его мнению, сама не хочет выходить из тех форматов отношений, которые остались с Западом. Но сохраняя эти форматы, Россия вынуждено соглашается на то, что во всех остальных случаях она будет объектом санкций.

"Это, на мой взгляд, неправильно, но сейчас сложно сказать, как и что будет меняться, хотя обязательно будет меняться. Вопрос в том, что это "как и что" должно было меняться раньше", — сказал Владимир Брутер.

Позиция Москвы, по его мнению, должна быть следующей:

"Мы не хотим хороших отношений. Мы понимаем, что хороших отношений быть не может. Мы хотим сохранить те отношения, которые выгодны нам. Во всех остальных случаях мы предлагаем им реагировать, как они хотят".

"Когда эта реакция будет возможна, когда мы сможем ответить им их же словами, тогда ситуация будет другой", - отметил Владимир Брутер.

"Беспокойства" для США, продолжил он, нужно создавать комплексно и последовательно. Эта система не создается за 15 минут и за какое-то одно действие. Над этим нужно работать постоянно, ежедневно, в различных странах, в различных ситуациях.

"Пока мы не будем создавать проблемы, они будут создавать их нам", — сказал Владимир Брутер.

Создать проблемы в Венесуэле, на Кубе — это "с нашей точки зрения, последний аргумент", а ими нельзя пользоваться часто, добавил он.

"Есть очень много промежуточных целей, которые для них были бы очень неприятными. Этот арсенал создается путем планомерной, ежедневной, последовательной, достаточно сложной работы, потому что нужно знать свои возможности. Возможности в жизни немножко отличаются от возможностей в теории. Все это надо прокачивать на вариантах, смотреть, что получается, что не получается. И пока это не сделано, изменить кардинально отношения не получится", — сделал вывод Владимир Брутер.

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