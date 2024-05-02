Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта
Тренировка, которая изменит наклон ваших бедер
Учёные из США выяснили, что пожилым нужно больше энергии для движения
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
Житель Владивостока обвиняется в махинациях со страховками на 7 млн рублей
JAMA: дети растут более спокойными рядом с лесом и парками
Певица Жасмин показал необычный девичник с невестой сына
Факты и заблуждения о натуральной косметике
Чтобы не лишиться урожая моркови
Самые вредные игры для кота: обязательно к ознакомлению

Эксперты выделили самые вредные игры для кота

1:26
Зоосфера » Кошки

Одна из популярных игрушек для домашних кошек вызывает опасения среди специалистов. Они обеспокоены использованием лазерных указок и эффектом солнечных бликов.

Эксперты выделили самые вредные игры для кота
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Считается, что такие игры могут сделать кошку неуверенной и агрессивной.

Специалисты объясняют вред от лазерных указок.

Лазерная указка

Эксперты утверждают, что такие развлечения могут привести к фрустрации у животных.
Основная проблема заключается в том, что кошка охотится за светом или изображением, но так и не может захватить его. Это может быстро снизить интерес к игре, так как усилия животного остаются безрезультатными.

Кошка, как и любой хищник, стремится не только догнать свою добычу, но и почувствовать ее.

Это может спровоцировать агрессивное поведение, особенно если питомец так и не сможет поймать "добычу" во время игры.

Иногда из-за фрустрации животное может начать атаковать своих хозяев.

Вредные игры

Вредными могут быть игры, в результате которых кошка не может физически ощутить объект.
Это относится к играм на смартфоне, играм с солнечными бликами и другим интерактивным игрушкам.

Кроме того, владельцам не стоит разрешать кошке играть с руками или ногами. Это может научить животное атаковать людей под предлогом игры.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Как набрать мышечную массу: эксперты назвали важные условия
Последние материалы
Этот простой трюк может сэкономит вашу АКПП от дорогостоящего ремонта
Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Какими упражнениями можно заменить выпады?
Британские учёные выяснили, что тренировки снижают вероятность депрессии
Страны G7 планируют отказаться от угля к середине 2030-х
Готовим вкусное филе пангасиуса с карри и куркумой
Neobiota: человечество может столкнуться с нашествием термитов-вредителей
Как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания: советы экспертов ОМС
Эксперты выделили 3 обязательные вещи для кошатников
Привычки, которые наносят вред коже с акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников