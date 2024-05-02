Самые вредные игры для кота: обязательно к ознакомлению

Одна из популярных игрушек для домашних кошек вызывает опасения среди специалистов. Они обеспокоены использованием лазерных указок и эффектом солнечных бликов.
Считается, что такие игры могут сделать кошку неуверенной и агрессивной.
Специалисты объясняют вред от лазерных указок.
Лазерная указка
Эксперты утверждают, что такие развлечения могут привести к фрустрации у животных.
Основная проблема заключается в том, что кошка охотится за светом или изображением, но так и не может захватить его. Это может быстро снизить интерес к игре, так как усилия животного остаются безрезультатными.
Кошка, как и любой хищник, стремится не только догнать свою добычу, но и почувствовать ее.
Это может спровоцировать агрессивное поведение, особенно если питомец так и не сможет поймать "добычу" во время игры.
Иногда из-за фрустрации животное может начать атаковать своих хозяев.
Вредные игры
Вредными могут быть игры, в результате которых кошка не может физически ощутить объект.
Это относится к играм на смартфоне, играм с солнечными бликами и другим интерактивным игрушкам.
Кроме того, владельцам не стоит разрешать кошке играть с руками или ногами. Это может научить животное атаковать людей под предлогом игры.
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